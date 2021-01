Danske plejehjem vil have opera on demand

- Det er skønt, at så mange kan få glæde af musikken og opleve samhørigheden som den giver, i en tid der har været - og stadig er - præget af omstændighederne, siger operasopranen Helene Hvass Hansen, der både er solist og vært. Foto: presse

I disse dage er der stigende interesse for digital operakoncert blandt plejehjem over hele landet. Optagelserne fandt sted i Husumvold Kirke

Af Erik Fisker

Aalborg Operafestival måtte i oktober indstille de sidste ”Opera til Kaffen” turnékoncerter på nordjyske plejehjem på grund af stramninger i Covid 19 anbefalingerne. Derfor er der nu i stedet premiere på en 40 minutter lang opera on demand koncert, med sopranen Helene Hvass Hansen i front.

Koncerten er særligt udviklet med de ældre beboere i tankerne, og en overvældende interesse i den forgangne uge blandt aalborgensiske og nordjyske plejehjem, og stor efterspørgsel fra resten af landet, gør nu at koncerten i samarbejde med Kommunerne Landsforening tilbydes gratis til plejehjem og ældreboliger i hele landet.

Bag Opera til Kaffen on demand tv står Aalborg Operafestival og Musikkens Hus i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, William Demant Fonden, Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Kommunernes Landsforening.

– Det er fantastisk at vores ældste borgere i landet, som netop er ekstra hårdt ramt og ganske isolerede i disse karantænetider, nu får denne mulighed. Opera giver os plads til at blive i de store følelser, og til at vi mærke efter, hvordan vi selv har det. Oplevelsen af musik og kunst på højt niveau forener os, og giver følelsen af at vi lever, fortæller leder ved Aalborg Operafestival, Peter Rønn, der er et kendt ansigt i Brønshøj, hvor han har stået bag blandt andet 2700Kulturdag og ”Syng Højt” på Bellahøj Friluftsscene.

En bid af koncerten på video kan ses via Aalborg Operafestivals Facebookside