Brændeovne og brasiliansk træflis

Situationen i Københavns Kommune er dog ikke uden vis ironi

Af Andreas Petersen, Nordfeldvej 22, Brønshøj

Voldsom debat om brændeovne og luftforurening har igennem længere tid fyldt spalterne her i avisen. Og med god grund. Luftforureningen har generelt været faldende gennem flere årtier i Danmark. Alligevel har brændeovnsrøg alvorlige følger for mange mennesker. Bivirkningerne inkluderer kortere levetid og helbredsproblemer. Dette er veldokumenteret både i dansk og international forskning.

Situationen i Københavns Kommune er dog ikke uden vis ironi. Ved at udskifte brændeovnen med fjernvarmen undgår man ikke at fyre med træ. Fjernvarme-giganten HOFOR brænder faktisk ufattelige mængder importeret træflis for at give os varme i radiatoren. Ét stort varmeværk er bedre for luften i hovedstadsområdet, end en brændeovn i hvert hjem. Desværre gavner det ikke verdens skove, der må lægge ryg til HOFOR´s nærmest umættelige behov for fyringstræ. Der skal brændes ufatteligt meget træ for at kunne forsyne en storby som København med energi.

Som om det ikke er nok, kommer en pæn del af den flis, der brændes i København fra Amazonas. Brasilien er kendt for afskovning, korruption, enorm ulighed og sociale konflikter. Ikke just det oplagte valg som leverandør af flis til den ’grønne’ storby København.

Målet i en tæt-befolket by som København bør for sundhedens skyld være at undgå unødvendig fyring i brændeovnen. Men lad os samtidig for miljøets skyld få træet ud af fjernvarmen. Dermed kan vi københavnere holde varmen i vinterkulden uden at sende sorteper videre til verdens skove.