Bliv testet i Tingbjerg

Pop-up testcenter

Testcenterret åbner dørene mandag den 11. til søndag den 17. januar. Alle dage fra kl. 12 til 18. Du skal ikke bestille tid i forvejen.

Alle borgere over 2 år kan blive testet og du skal blot, som altid, huske sundhedskort og mundbind, holde afstand til andre borgere på 2 meter som netop genindført. Desuden henviser myndighederne til at hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, skal du ringe til din egen læge eller til 1813.