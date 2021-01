Ambitioner om jordvarme til hjemmet? Læs om tilskud her

SPONSORERET INDHOLD: Af luft til luft varme, luft til vand varme og jordvarme, er sidstnævnte den dyreste af de tre. I hvert fald i udgangspunktet, for du kan faktisk søge tilskud til jordvarme fra Bygningspuljen, hvis du konverterer fra fx gas- eller oliefyr, hvilket ikke kan siges for luft til luft varme.

Sådan får du tilskud til jordvarme: Du skal søge om et energitilskud hos Energistyrelsen, før du går i gang med at anlægge jordvarme. Så snart du har tilsagn fra styrelsen, kan du starte anlægningen.

Hvorfor skal du søge tilskud til jordvarme?

Der skal være tale om en helårsbolig, hvis du som privat søger energitilskud. Står du over for at ville give fx dit sommerhus jordvarme, vil det derfor i stedet være fx håndværkerfradraget, du skal bruge, hvis du vil slippe billigere. Ved energitilskud kan du få dækket op til 30 % af markedsprisen på anlæggets jordslange og varmepumpe. Det munder ud i en stor besparelse, da jordvarmen mindst koster de 100.000 kr. – og selv denne pris er faktisk ekstremt lavt sat.

Hvilke krav er der til jordvarme?

For at måtte anlægge jordvarme, skal du have tilladelse fra kommunen. Der må ikke være en tilslutningspligt til fjernvarme, og du skal have et stort haveareal. Vælger du jordvarme med vertikal nedgravning af jordslangen, er der dog ikke det samme arealbehov, men til gengæld skal du betale mere, da der skal dybdeboring til. Huset skal for resten være velisoleret, og her kan du også søge et tilskud – for et energitilskud kan nemlig også dække isolering af hjemmet.

Håndværkerfradrag er en fleksibel løsning

Hvad håndværkerfradraget angår, kan du i 2021 trække hele 25.000 kr. fra i skat pr. person i husstanden over 18 år. Du kan ikke bruge håndværkerfradrag og energitilskud til det samme projekt, og håndværkeren kan ikke være med i husstanden, men løsningen er ellers fleksibel.