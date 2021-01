Åbningen af Bellhøj Svømmestadion udskydes

Tidsplanen for renovationen af Bellahøj Svømmestadion justeres, så åbningen nu flyttes fra 1. februar til 30. april 2021

Af Erik Fisker

Ifølge Københavns Ejendomme og Indkøb, der gennemfører det omfattende renoveringsarbejde, skyldes den nye dato blandt andet, at der pga. COVID-19 er opstået vanskeligheder med at sikre en tilstrækkelig bemanding af flisemurere.

Den justerede tidsplan betyder, at det ikke er muligt for brugere og svømmeklubber at benytte de indendørs bassiner på Bellahøj Svømmestadion i forårssæsonen 2021.

– På baggrund af den justerede tidsplan vil Kultur- og Fritidsforvaltningen nu gå i dialog med de berørte foreninger, så de får muligheder for erstatning til afholdelse af svømmeaktiviteter i forårssæsonen 2021 kan blive udnyttet bedst muligt, siger Mads Kamp Hansen, konstitueret direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Hovedpiner

Angrebet med skimmelsvamp var værre end først antaget. Først førte skimmelsvampen til at mange ansatte blev dårlige med hovedpine og andre gener, og siden kom også klager fra elitesvømmerne. En arbejds- og miljømedicinsk rapport medførte, at hele det indendørs svømmeanlæg blev lukket i foråret 2019.

Bellahøj Svømmestadion blev indviet i august 2009 og kostede 225 mio. kr., men blev ikke engang 10 år gammelt, før det var nødvendigt med en renovering, der først blev skønnet at koste 39 mio. kr., men i dag er der afsat omkring 60 mio. kr. til den nødvendige renovering. Så det er ikke kun ansatte og svømmere, der har haft hovedpine over sagen, men det må formodes, at det også gælder politikere – og de ansvarlige i i forvaltningen.

Udskiftning og renovering

Københavns Ejendomme og Indkøb gennemfører en række renoveringsarbejder i Bellahøj Svømmestadion.

Det drejer sig om:

• Udskiftning af vandbehandlingsanlæg for indendørs- og udendørsbassiner

• Udskiftning af gulvbelægning i bassinområde og omklædning

• Udskiftning af fliser i baderum

• Udskiftning af fliser i bassiner

• Renovering af hæve-/sænkebro

• Omlægning af kanaler for ventilationsanlæg i bassinområde

• Udskiftning af tagudhæng og murkrone samt mindre renoveringer omkring ovenlys og tagbrønde.

Bellahøj Svømmestadion

• 50 m bassin, 8 baner, dybde: 2 m

• 25 m udspringsbassin, dybde 3,8m

• Undervisningsbassin, 12 m x 5 m

• 1, 3, og 5 meter vippe

• Sauna på dame- og herreafdeling

• Friluftsbad