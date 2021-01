Boligsalg handler om god dialog

For at kunne skabe tryghed og en god oplevelse for sælgerne, er rettidig dialog vejen frem for Lars Ringsted

Af Gitte Ganderup

Det lyder så typisk, dette citat, når indehaver af RealMæglerne på Frederikssundsvej, Lars Ringsted, siger det.:

– Vi har mange års erfaring og vi kommer med gode resultater.

Det siger han også selv.

– Det er sådan noget alle siger. Men vi mener faktisk, at vi har noget at have det i

Ny ejer

1. oktober 2020 overtog Lars Ringsted RealMægler-butikken på Frederikssundsvej, efter at han havde købt sig ind i Poul Hallberg, som er den ejendomsmægler alle kender i Brøndby og Glostrup. Det er sådan man gør i ejendomsmæglerbranchen. Får lov til at købe sig ind som partner ved at købe halvdelen af aktierne.

Den 48-årige ejendomsmægler startede i 1997 og har kørt en række butikker på Østerbro og i city, inden han startede som mægler i RealMæglerne for 15 år siden.

– Jeg har købt mig ind fordi forretningen byger på de samme værdier, som jeg har. Det handler om den måde man er over for kunderne, fortæller Lars Ringsted over telefonen.

Dialog konstant

Alle kender klicheerne om ejendomsmæglere. De har blikket stift rettet mod salæret og er umulige at få fat i. Så når Lars Ringsted siger, at de er der for kunderne, hvad mener han så?

– For os handler det sindssygt meget om dialog. Når vi sender en mail med detaljer, dokumenter eller andet, bliver den mail altid fulgt op af et opkald for at gøre opmærksom på, at hvis der er noget som kunden (sælgeren af boligen, red.) er i tvivl om, skal de endelig kontakte os, siger han.

Noget andet er at kunne forudse og rådgive om alle de ting, som kan opstå i forbindelse med køb og salg.

– Kunderne er hver især forskellige steder. Det at sælge en bolig er i og for sig det samme for os, men kunderne har forskellige historier til deres boliger. De har måske selv bygget huset og så står man med en køber, som vil rive det ned. Det kan også være en skilsmisse, hvor det er vigtigt at lige finde ud af, hvornår skiltet må komme op – ved børnene det? Det handler meget om at forstå de personlige relationer og handle efter dem, forklarer Lars Ringsted.

Komplicerede sager

Det sværeste som ejendomsmægler er dialogen om de svære og komplicerede ting. Som at skulle bede andre mennesker om at rydde op.

– Det er jo et fagligt hensyn, som man så tager udgangspunkt i. Det er meget forskelligt hvordan og hvornår man kan sige det. Ind i mellem skal jeg bruge en køber, som lader en kommentar falde omkring det, som jeg så kan give videre til kunden.

Et andet sted hvor dialogen er svær men vigtigt, er hvis sælgeren ikke mener, at prisen er rigtig i forhold til andre salg på vejen, eller hvis der intet sker i tre uger.

– Så må vi se på prisen eller billederne. Der er ikke andet at gøre, for der skal jo komme nogen og se på boligen før den kan sælges – Så simpelt er det, forklarer Lars Ringsted.

Effektiv sagsbehandling

At købe en bolig er en stor opgave for rigtig mange. Den første maraton skal løbes, når man skal vælge område, kvadratmeter og stand mod økonomi. Anden del sætter ind, når den konkrete og udvalgte bolig skal købes med forhandling og diverse særlige detaljer som der i følge Lars Ringsted er på flere boliger, end man lige tror

På den måde skal sagsbehandlingen være forudseende og benytte sig af al den viden, som der er bygget op gennem årene.

– Vi har de bedste folk på alle pladser, fortæller Lars Ringsted og fortsætter:

– Det giver en stor tryghed, hvis det er kringlede sager. Der er masser af små juridiske spidsfindigheder som kan klares af os selv fremfor at man skal finde en ekstern advokat.