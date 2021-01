Kronik: Ringe i vandet – jødeforfølgelser før og nu

KRONIK af Kaare Vissing som skriver historiske artikler til Brønshøj-Husum Avis om Brønshøj-Husum

Af Kaare Vissing, Fjenneslevvej 8, Brønshøj

Som tilknyttet Brønshøj-Husum Avis blev den helt store øjenåbner for mig i 2020 undersøgelsen af nazismens jødeforfølgelser i Danmark i efteråret 1943.

Arbejdet begyndte onsdag den 29. juli med dækningen af en såkaldt snublestens-nedlæggelse – et fænomen jeg indtil da aldrig havde hørt om, ligesom jeg heller ikke havde hørt om den præst, Egon Johannesen, som begivenheden havde til hensigt at mindes og ære foran den ejendom på Korsager Allé i Husum, hvor han som nygift boede og blev myrdet af besættelsesmagtens værste udskud i november 1944.

Det nævnte arrangement indledtes med et par korte taler fulgt af en brostensudskiftning, så man fremover kan læse den myrdedes navn og kortfattede data – og forhåbentligt få vakt sin nysgerrighed for, hvem han var.

Efter snublestens-nedlæggelsen var der kaffe & kage i en lille hyggelig gårdhave for det halvt hundrede interesserede, som var mødt op. Nu var talerne både længere og mere oplysende om Egon Johannesen, hvis bratte død – forstod man som tilhører – havde afbrudt en særdeles lovende karriere som både prædikant og teologisk forsker.

Dermed gav arrangementet mig ikke alene stof til en enkelt artikel om dette samt fem om Johannesens gerning, særligt hans indsats for at redde de forfulgte jøder. Nej, emnet spredte sig som ringe i vandet, også selv om det måtte holdes inden for området Brønshøj-Husum.

Som modpol til den tapre præst var det nødvendigt at gøre opmærksom på, at der også fandtes nogle få på den anden side af ”kridtstregen”, således den såkaldte ”nazi-præst”, Erik Johannes Strøbech, som var ansat ved Utterslev Kirke.

Han var dog kun et af få strå af ugræs i hveden, idet han rigeligt blev opvejet af gæve folk som sin nabo på villavejen Nebbegårdsbakken, modstandsmanden Hans Vilhelm Bjerre, den uforfærdede taxachauffør Kjeldsen, slagtermester Andersen og frue (Lise), ægteparrene Vera & Martin A. Hansen og Henny & Viggo Pommer samt sidst, men ikke mindst den kendte socialdemokrat og senere statsminister Hans Hedtoft.

Som disse personer og mange andre i Brønshøj-Husum deltog i redningen af jøder, gjorde tusindvis det i hvert deres lokalområde landet over. At skrive om sådanne mennesker har været en stor glæde, men større endnu har glæden været ved at stifte bekendtskab med to af Israelsmissionens ledende personer, Kai Kjær-Hansen, formand 1998-2015, og forfatteren og præsten Hans P. Pedersen.

På vej hjem fra snublestens-arrangementet faldt jeg tilfældigt i snak med Hans P. Pedersen, som havde delt gavmildt ud af bøger fra sit forlag Proskrift.

Tilbage havde han kun et eksemplar af Ida Nudel: ”En hånd i mørket” om sovjetiske jøder og deres emigration til Israel – denne bog forærede han så mig. Til mine artikler om Egon Johannesen, som Hans P. Pedersen er en fjern slægtning til, trak jeg sidenhen uden skam på hans enorme viden, ikke bare om Egon, men om jøderne og forfølgelsen af dem hist og pist siden Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter vor tidsregning.

Snart sendte han mig sine egne skrevne bøger ”Med ryggen mod muren – antisemitisme før og nu” og ”Fra drøm til virkelighed – Jødisk immigration til Palæstina og Israel før og nu”, begge betydelige værker, der demonstrerer deres forfatters enorme viden om og hjerte for jødernes dramatiske historie igennem de seneste 2000 år.

Bøgerne er fra 1997 og 2001, men – desværre – stadigvæk sørgeligt aktuelle, som eksempelvis en række artikler i Kristeligt Dagblad bare i 2020 alt for klart dokumenterer – her blot nogle få kortfattede uddrag:

17. august: ”Tysk efterretningstjeneste advarer om voksende jødehad. Radikal islam, den yderste venstrefløj og ikke mindst højreekstremister udgør i stigende grad en trussel mod Tysklands jøder, konkluderer rapport” + 17. oktober: ”Højreradikal idømt fængsel for had mod jøder. To mænd blev i går ved retten i Randers fundet skyldige i at have overhældt jødiske gravsten med grøn maling…” + 30. oktober: ”Antisemitisme fælder Jeremy Corbyn (KV: Det engelske arbejderparti Labours leder september 2015 – april 2020”). + ”Den jødiske befolkning i Europa er mere end halveret på 50 år.” (KV: Som en af flere årsager nævnes jødernes voksende utryghed)

Det var altså kun for en stund – set i historiens vidtstrakte perspektiv – at ondskabens oceaner faldt til ro med Hitlers og Himmlers farvel til magtens scene med de blodige tragedier. Siden har deres åndsfæller om end i andre kostumer opført reprise på reprise af den evige forestilling ”forfølgelse af jøder” – spredt som ringe i det oprørte hadets hav.

Morale: Lokale begivenheder for år tilbage kan vitterligt skærpe opmærksomheden på nogle af den aktuelle verdens vederstyggeligheder.