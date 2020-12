Vil du have mere ud af din træning?

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du styrketræner og ønsker at optimere din træning, er du kommet til det helt rigtige sted! I de nedenstående afsnit vil du blive præsenteret for nogle tiltag, som kan være medvirkende til, at din træning bliver taget til nye højder.

Har du hørt om kosttilskud?

Kosttilskud er ekstra næring til din krop, så du kan få mere ud af din træning. Suplab har en lang række forskellige kosttilskud, som kan hjælpe dig på vej til bedre resultater i forhold til din træning. Kosttilskud kan være mange ting, hvorfor det er individuelt, hvad der passer bedst til dig og din krop. Det kommer an på, hvad du ønsker at opnå med din træning.

Hvis du ønsker at blive stærkere

Hvis du træner, fordi du gerne vil være større og stærkere, kan det være, at du vil have gavn af ekstra proteiner i din kost. Du får i forvejen proteiner i din daglige kost, men det er ikke sikkert, at du får nok. I den sammenhæng kunne det være relevant at øge dit indtag af proteiner ved hjælp af proteinpulver.

Proteinpulver kan ikke erstatte din kost, men skal fungere som et supplement. Hvis du gerne vil være større og stærkere, er det essentielt, at du har et højt indtag af proteiner, fordi proteiner fungerer som musklernes byggesten. Hvis du vælger at supplere din kost med proteinpulver, bliver det langt nemmere for dig at opnå den rigtige mængde proteiner, uden du skal spise uafbrudt.

Det er vigtigt at pointere, at kosttilskud ikke per automatik vil forbedre din resultater. Det vigtigste er stadig, at du træner rigtigt og fokuserer på din kost. Kosttilskud er udelukkende et supplement, som kan hjælpe dig med at indtage ekstra vitaminer eller proteiner. Træning er en længerevarende proces, hvorfor du heller ikke kan forvente, at du kan se resultater med det samme.

Det er også vigtigt at pointere, at der heller ikke kun findes én måde at træne sig stærkere på, hvis du ønsker at opbygge muskelstyrke. Hvis du f.eks. ikke er vild med at styrketræne med tunge vægte, kan du også træne dig stærkere, hvis du f.eks. laver okklusionstræning. Okklusionstræning er en træningsform, hvor man anvender lave vægtbelastninger samtidigt med at kombinere det med en delvis aflukning af blodgennemstrømningen i musklerne for at opnå muskel- og styrkevækst. Der er dermed mange muligheder for din træning og kost.