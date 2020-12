Vi spørger: hvilke ønsker har du til det nye år?

Gold numbers 2021 and golden confetti on dark or black background. Christmas or New Year background.

Bliver 2021 anderledes end 2020? Man har lov at håbe. Derfor var din lokalavis på gaden for at høre hvilke nytårsforsætter, der er på bordet i år og hvilke ønsker, der er for det nye år.

Af Gitte Ganderup

Grundfølelsen hos alle dem som Brønshøj-Husum Avis talte med var, nok selvfølgeligt, at hvis bare vi kunne slippe af med mundbind, afstand og coronapandemi. Og deraf også et ønske om at se hele familien og venner noget mere, rejse noget mere og generelt mere af alting – på nær virus.

De fleste har ikke nytårsforsætter eller har ikke tænkt over det endnu. Ikke desto mindre er et nyt år en stor og frisk mulighed for at viske tavlen ren og forsøge at ændre nogle ting. I hvert fald er et nyt år en ny mulighed for at viske den store tavle ren og gøre et forsøg

Traditionen med nytårsforsæt går tilbage til Babylonien for 4.000 år siden. Dengang handlede nytårsforsæt om at levere lånte redskaber tilbage. I antikkens Rom lovede folk ofte at være gode ved andre mennesker, og løfterne blev udskiftet med bønner og faste, da kristendommen vandt indpas. I vores tid handler nytårsforsæt typisk om personlig forbedring og personlige mål.

Johanne Simonsen, 21 år og energiteknolog studerende

– Jeg vil gerne være meget mere sammen med familien, siger Johanne Simonsen som netop er vendt hjem fra juleferie, med en julefejring som var væsentlig mindre end det normalt er.

– Vi mistede min morfar i december. Det var en meget mærkelig oplevelse, at der ikke var noget samvær efter begravelsen, men at det hele bare sluttede uden for. Man ville jo gerne blive stående sammen, men det var også koldt, fortæller Johanne Simonsen.

– 2020 har været året hvor vi virkelig har kunne mærke, hvad der betyder noget, siger hun.

Anne og Frederik Brand, 23 og 24 år og lærerstuderende.

– Nytårsforsætter – er det ikke mest noget man laver i en brandert til nytårsfesten?, siger Frederik Brand, da Brønshøj-Husum Avis møder ham og hans hustru.

Men det viser sig alligevel, at der er en del ting som de to ønsker sig og håber for 2021.

– Jeg håber, at jeg får et arbejde til sommer, når jeg er færdiguddannet. Det bliver dejligt at tjene rigtig voksenpenge i stedet for SU. Altså ikke fordi vi skal ud i en kæmpe forbrugsfest, men det bliver godt at vi kan lidt mere, siger Anne Brand.

Det har ikke været let at være studerende i det netop afsluttede år. De lærerstuderendes praktik i foråret blev aflyst og dermed er der kun den afsluttende praktik i den kommende forår.

– Det er ret vigtigt med den næste praktik. Ellers risikerer man jo at uddanne en hel årgang af lærere som ikke har været i rigtig praktik, siger de to.

Praktikpladserne er for længst aftalt og de to skal henholdsvis på Niels Steensens Gymnasium og på Sankt Annæ Gymnasium.

Men hvad er der ellers af ønsker for 2021?

– Vores venner ønsker sig en fest, siger Frederik Brand.- ja vi blev gift i oktober, da forsamlingsorbuddet vidst var på 50. Vi var 15, men det var nu planlagt til at være sådan at det kun var vores nærmeste familie som skulle være med. Men vi skylder vidst en fest – det kan forhåbentligt blive til sommer, fortæller Anne Brand.