Vera Rasmussen er død

En af bydelens markante skikkelser døde kort før jul.

Af Erik Fisker

Vera Rasmussen blev 87 år, og boede de sidste 4 år på plejehjemmet Louise Marie Hjemmet i Svenskelejren. Hun flyttede med sin mand Ove ind i en lejlighed på 8. sal på Bellahøj, da husene var helt nye i 1950´erne, og boede der indtil hun flyttede på plejehjem. Hendes hjem på Bellahøj var fyldt med masker af træ, som hun havde hjembragt fra sine utallige rejser til Afrika sammen med sin mand.

Vera Rasmussen var siden hun kom til Bellahøj medlem af Socialdemokratiet og har haft utallige tillidsposter, indtil hun for fem år siden trak sig som medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Gennem utallige år var hun kasserer i den lokale partiforening og har også været valgt som borgerrepræsentant. Gennem mange år var hun også formand for det daværende Lokalråd og var blandt andet initiativtager til de årlige kræmmermarkeder på Bellahøjmarken samt til etableringen af et kulturhus i Pilegården. Hun var også engageret i sociale forhold samt de ældres velfærd og aktiviteter.

Samtidig med det lokale frivillige arbejde var Vera Rasmussen ansat i Danmarks Statistik i 37 år.

Vera Rasmussen havde en stor og bred kontakt med både lokale borgere og de kommunale politikere. Hun var en kærlig men bestemt dame, hvis hjerte bankede for de svage, og hvis vilje og mening hun ikke holdt tilbage.

Æret være hendes minde.