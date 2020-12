Unge hjælper hjemløse

Unge lokale socialdemokrater fra DSU har samlet vintertøj ind til de hjemløse hver søndag i december på Brønshøj Torv

Af Erik Fisker

“Sammen Gennem Kulden” hedder dét projekt, som for 6 år siden startede i DSU København Nords lokaler. Her sættes politisk fokus på hjemløshed, og hvordan det kan være hårdt for nogle af byens mest udsatte borgere at komme igennem de kolde måneder. Det gør vi blandt andet ved at bede lokalmiljøet om hjælp.

– Jeg er stolt af, vi som unge tager ansvar for de mest udsatte i vores by. En varm jakke eller sovepose kan være livsnødvendig i denne tid, siger Laura Rosenvinge, der er medlem af borgerrepræsentationen og medlem af DSU København Nord.

– Hver søndag i december har vi været på torvet, og her har vi med smil og et glædelig jul taget imod aflagt vintertøj, tykke sokker og gamle soveposer, som nu bliver videregivet til områdets hjemløse borgere gennem Kirkens Korshærs Herberg i København. Det er i alt blevet til 10 sække, fortæller Laura Rosenvinge.

DSU København Nords engagement på hjemløseområdet, har blandt andet bidraget til Laura Rosenviges arbejde på Københavns Rådhus for byens mest udsatte borgere. På blandet andet hendes initiativ har Københavns Kommune i efteråret vedtaget en tag-over-hovedet garanti for hjemløse i København.