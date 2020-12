Ung forsvarsspiller til Hvepsene

Andreas Horsebøg bliver et vigtigt led for hvepsenes overlevelse i 2. division. Foto: Brian Sejer Poulsen

FODBOLD: Den 22-årige forsvarsspiller Andreas Horsebøg skifter fra Avarta til Brønshøj Boldklub

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Jeg kender ham fra min tid i Frem. Han er en solid forsvarsspiller, som kan skabe ro i forsvaret, hvor han præsterer utrolig godt. Han bliver et vigtigt led i vores kamp for overlevelse i 2. division, siger cheftræner Lasse Holmgaard.

Andreas Horsebøg har fået sin fodboldopdragelse i Ballerup-Skovlunde, som han var med til at spille op i Danmarksserien i sommeren 2018. Samme sommer skiftede han til Frem, og sæsonen efter gik turen til Avarta, hvor det i alt blev til 36 kampe og 2 mål.

Divisionsholdet er netop gået på juleferie og starter op igen den 11. januar.

– Vi har talt med alle spillerne Lasse og jeg, og vi arbejder på at forstærke truppen, hvor vi skønner det nødvendigt. Der er et stort potentiale i holdet. Det så vi i de sidste fire kampe efter et miserabelt efterår. Vi glæder os til foråret, fortæller sportschef Thomas Ibsen.

– Vi skal arbejde videre på engagementet fra de seneste kampe. I vinterpausen får vi også mulighed for at prøve en masse ting af, og i de sidste 2,5 måned har jeg lært spillerne at kende og ved hvor de er bedst på banen, slutter Lasse Holmgaard.

To spillere har valgt at forlade klubben. Det er Lucas Petersen og Frederik Nørrestrand.