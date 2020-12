Ud i det blå med cykelfælleskabet

Samling ved Pilegården. Foto: Erik Nielsen

Lokale seniorer mødes hver torsdag kl. 11 ved Kulturhuset Pilegården, hvor de begiver sig ud på både korte og længere ture

Af Erik Fisker

Cykelturene tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og niveau og ruterne lægges af lokale cykelguider. Af og til deler deltagerne sig op i hold, som tager forskellige ruter. Cykelfællesskabet har været på troldejagt på Vestegnen, besøgt toppen af helårsskipisterne Amager Bakke på toppen af forbrændingsanlægget og fornyligt gik turen til det socialøkonomiske gartneri Grennesminde, hvor der blev drukket kaffe og spist kager. Lokalområdet er naturligvis også blevet udforsket for ikke alle er med på de helt lange ture.

Der er plads til alle i cykelfælleskabet, om man er i god form og til lange ture, eller lige har støvet cyklen af efter flere år i kælderen. Erfaringerne siger, at det er en god måde at knytte nye venskaber og få fælles oplevelser på og så er det godt både for den fysiske og mentale sundhed at cykle sammen.

Alle cykelture starter ved Kulturhuset Pilegårdens hovedindgang på Brønshøjvej 17. DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune står bag initiativet, der i dag er helt drevet af frivillige. Det er gratis at deltage.