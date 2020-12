Støtte til julearrangementer for socialt udsatte

Foto: Colourbox

Socialudvalget har besluttet, hvilke julearrangementer for socialt udsatte der skal modtage økonomisk støtte i år. 375.000 kr. er blevet fordelt på 31 ansøgere. Tre arrangementer i Brønshøj-Husum fik støtte

Af Erik Fisker

Socialudvalget i København har i lighed med tidligere år uddelt økonomisk støtte til organisationer og tilbud, der arrangerer julearrangementer, som skaber fællesskab, julehygge og netværk for de socialt udsatte både i løbet af december og på selve juleaften. – Med julestøtten bidrager vi til, at der i december bliver ydet omsorg for de mest udsatte københavnere, siger socialborgmester Mia Nyegaard.

I Brønshøj-Husum har Botilbuddet Rønnebo fået 9.000 kr., AST Kontakten 5.000 kr. og De Skæve Boliger Toften 4.000 kr.