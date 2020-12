Sprogundervisningen bliver mere målrettet – ikke forringet

Enhedslistens Gyda Heding beskylder i Brønshøj-Husum Avis endnu en gang Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre på Københavns Rådhus for at forringe sprogundervisningen i København. Og jeg bliver derfor på samme måde nødt til at gentage, at Gyda Hedings påstande ikke passer. For hvad angår den store gruppe af dem, der modtager undervisning, er der […]

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København