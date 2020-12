Smitten skal bremses blandt unge 

Fritidsaktiviteter, uddannelser og detailhandlen i særligt store butikker begrænses og de 200.000 unge i kommunerne skal testes

Af Gitte Ganderup

Tirsdag blev coronarestriktionerne skærpet yderligere i 17 hovedstadskommuner efter, at der er set stigninger i blandt særligt børn og unge.

Der er nu en stigende smitte i Storkøbenhavn blandet særligt de 15 til 26-årige, lyder det på tirsdagens pressemøde. Derfor sættes der nu her ind med ekstra smitteforebyggende tiltag, ud over de gældende anbefalinger.

Der bliver indført særlige tiltag for at få testet unge i alderen 15 til 25 årige i de 17 hovedstadskommuner, som ses i bunden af denne artikel, inden jul, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet tirsdag eftermiddag.

Det drejer sig om cirka 200.000 unge som ministeren beder om at lade sig teste.

– 26 procent af de smittede i København er unge. Lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Der vil hurtigt etableres yderligere mobile testcentre i regionen, hvor man kan dukke op uden tidsbestilling lige som der allerede i denne uge er muligt i Tingbjerg

– Nu er det alvor, siger Københavns overborgmester, Lars Weiss (S).

Stigende tal

285 personer pr 100.000 indbyggere i København er blevet testet positive for coronavirus indenfor den seneste uge og tallene stiger.

– Det er ikke fordi vi ser, at det er ved at gå galt derude. Vi handler ikke i panik, men situtationen skal kunne håndteres. Vi bakker op om at der skal kunne handles i de lokale butikker, men gør det med omtanke, siger ministeren Magnus Heunicke

Restriktionerne træder i kraft 7. december og gælder til og med 2. januar.

Men det udelukker ifølge sundheds- og ældreministeren ikke, at det kan blive nødvendig med yderligere restriktioner på denne side af juleaften. Tværtimod siger Magnus Heunicke, at regeringen “ikke vil tøve med at lægge oveni pakken”.

Her kommer restriktionerne

Restriktionerne er fordelt på handel, uddannelser, arbejdspladser, idræts- og fritidsaktiviteter og forsamlinger. Repressalier bliver ikke skærpet i forhold at overholde de nye tiltag for detailhandlen som retter sig mod storecentre og store butikker.

– Alle familier i hele landet opfordres til at foretage julegaveindkøbene én person ad gangen, skriver sundhedsstyrelsen.

Derudover gøres de landsdækkende anbefalinger om antal kvadratmeter per handlende i butikker nu til et krav. Selve kravet afhænger af butikkens størrelse:

Butikker mellem 2.000 og 4.999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 10 kvadratmeter indendørs gulvareal med offentlig adgang.

Butikker mellem 5.000 og 9.999 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 12 kvadratmeter indendørs gulvareal.

Butikker over 10.000 kvadratmeter må maksimalt tillade adgang for en person per 25 kvadratmeter indendørs gulvareal.

Der indføres desuden krav om ensretning i stormagasiner, storcentre og butikker på over 2000 kvadratmeter, hvilket ligeledes vil gælde hele landet.

For videregående uddannelser, skal der nu lægges om til digital undervisning og eksaminer.

Grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser anbefales at sikre, at al spisning foregår klassevist og ikke på fælles arealer. Derudover indføres der et direkte forbud på undervisning på tværs af klasser på ungdoms- og voksenuddannelser.

Det anbefales, at fag som idræt og musik, hvor der er risiko for dråbeinfektion, skal aflyses. Dog med undtagelse af fag, der afsluttes.

Forsamlingsforbud sænkes

Børn og unge op til 21 år kan samles 50 personer ved idræts- og foreningsaktiviteter, men fra 7. december vil det ikke længere gøre sig gældende i de 17 kommuner.

Der må i stedet kun deltage 10 personer ved aktiviteterne.

På landsplan indskrænkes muligheden for at samles 500 personer ved siddende arrangementer.

Det gælder nu alene aktiviteter i trossamfund, idræts- og kulturarrangementer, erhvervsrelaterede aktiviteter som for eksempel generalforsamlinger samt foredrag, kurser, undervisning, borgermøder og lignende.

De 17 kommuner er og er baseret på tal som viser, at 50% af alle smittede på landsplan findes i disse 17 kommuner

Albertslund

Ballerup

Brøndby

Gladsaxe

Glostrup

Herlev

Hvidovre

Høje-Taastrup

Ishøj

Rødovre

Vallensbæk

Dragør

Frederiksberg

Gentofte

København

Lyngby-Taarbæk

Tårnby

Læs om udviklingen i tallene ved Sundheds- og ældreministeriet her

Se pjecen om de nye tiltag her

Ved pressemødet deltog:

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri,

Afdelingschef i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause,

Borgmester i Københavns Kommune Lars Weiss

Borgmester i Frederiksberg Kommune Simon Aggesen