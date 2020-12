Sammen om juleminder

Der bliver fortalt julehistorier hos Bellahøj Kirke og spillet sange, som deltagerne har udvalgt

Af Erik Fisker

Bellahøj Kirke har siden den 1. december udgivet en julekalender på Facebook og www.bellahoejkirke.dk, med små videoer bestående af julehistorier fortalt af frivillige og ansatte i kirken.

Julehistorierne indeholder minder fra fortællernes eget liv. F.eks. fortæller Lis om en særlig julegudstjeneste, hvor præsten tabte præstekraven. Johanne fortæller om jul i den lille familie og Brian om søskende der gik helt agurk med julekonfekten.

Efter hver fortælling kan man høre en lille bid af en julesang, som musikerne har optaget. Julesangene er blevet foreslået af de medvirkende, så man får mulighed for både at høre vidt forskellige sange – lige fra: ”En rose så jeg skyde”, ”En stjerne skinner i nat” og ”Rockin around the christmas tree”.

Mange af dem som har fulgt med, især på Facebook naturligvis, har givet udtryk for at de også har haft lignede oplevelser. F.eks. fortæller Peter om den årlige juletur, hvor han kigger igennem vinduet til Daells varehuses juletableau. Én fortæller at hun har kørt med sporvogn fra Bellahøj, for at komme ind at opleve strøgets juleudsmykning og i Metropol for at se Disneys juleshow i farver.

Fortællingerne vil kunne findes på www.bellahoejkirke.dk og Facebook også efter 24. december.