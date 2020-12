Samfundets svageste bliver vaccineret nu

Københavns Kommune skal tage stilling til hvorvidt man vil befordre borgere til vaccinationssteder. Sundheds- og Ældreministeriet opfordrer til ja

Af Gitte Ganderup

Vaccinationen mod corona er ved at blive injiceret i overarme på tværs af landet. Det er de ældste og mest sårbare som bliver vaccineret først.

Sundhedsstyrelsen har lavet en sundhedsfagligt prioriteret rækkefølge for udrulningen, som viser at første prioritet er mennesker som bor i plejeboliger, som modtager hjælp og som er blandt de ældste i samfundet. Hvornår de forskellige samfundsgrupper bliver tilbudt vaccinen via e-boks er ikke meldt ud endnu. Men det er ikke alle borgere som kan transportere sig selv til et vaccinationssted og dette opfordres kommunerne til at tage hånd om.

Kørsel af borgere

Hvis man som borger ikke bor et sted, hvor man kan blive vaccineret eller hvor der kommer en udkørende vaccinationsenhed forbi, kan byrådet vedtage at yde befordring skriver Sundheds- og Ældreministeriet i et notat.

Ministeriet opfordrer kommunerne ”til med hjemmel i servicelovens § 117 at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for, at borgeren transporteres til et vaccinationssted eller en udkørende vaccinationsenhed. ”

Hvornår Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til opfordringen om befordring fra Sundheds- og Ældreministeriet vides ikke i skrivende stund i forvaltningen presseafdeling oplyser at:

– Jeg kan indtil videre kun oplyse, at vi i Københavns Kommune er ved at se på, hvordan befordringen generelt skal håndteres. Vi ved mere i det nye år.

Region Hovedstaden oplyser, at det første vaccinationscenter efter planen skal stå færdigt og klar til at vaccinere borgere fra midten af januar. Fra slutningen af januar skal alle fire vaccinationscentre være oppe at køre.

– Vi har været ude efter steder, hvor der er god plads, hvor der er gode adgangsforhold. Og så skal de selvfølgelig også fordeles geografisk ud over hele regionen, siger Jonas Egebart, der er lægefaglig vicedirektør for Nordsjællands Hospital og formand for Region Hovedstadens task force for covid-19-vaccinationsindsatsen, til TV 2 Lorry.

Forventning er, at alle beboere på regionens plejehjem har modtaget første vaccine 14. januar. Alle skal have to vaccinerne, og det forventes, at regionen kan gå i gang med anden vaccine 17. januar, oplyser Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden har valgt følgende vaccinationssteder:

København: Øksnehallen på Vestbro

Ballerup: Baltorpvej 18 i lokaler, der tidligere var en skole

Hillerød: Region Hovedstaden mangler fortsat at fastlægge det præcise sted

Bornholm: I forlængelse af det nuværende teststed på Ullasvej i Rønne

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen, som blev udgivet den 22. december er som følger: