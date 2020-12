Sådan lukker landet ned

Nedlukningsplanen Ved gårdsdagens pressemøde fortalte Statsministeren, at regeringen havde lagt en nedlukningsplan for tiden frem mod jul og hen over nytåret. I næste uge vil der komme anbefalinger fra sundhedsmyndighederne vedrørende nytårsfejringen

Af Gitte Ganderup

På anbefaling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, indfører regeringen yderligere nationale tiltag frem mod og hen over jul og nytår for at reducere aktiviteten i samfundet og nedbringe smitten med COVID-19, meddeler Sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelses. Sammen med de eksisterende tiltag er der tale om en samlet nedlukning hen over jul og nytår. Forstå det som en tre-trins raket hvor først trin er i dag den 17. december, andet trin den 21. december og tredje trin den 25. december. Stigende smitte Der har i den seneste uge været en betydelig stigning i både smittetilfælde og positivprocenter. I en ny risikovurdering hæves risikoniveauet i hele landet til 4 ud af 5. På den baggrund har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, anbefalet yderligere tiltag: Frem mod og henover jul og nytår indføres derfor en række nye tiltag – ud over de allerede gældende nationale tiltag og skærpede tiltag – med henblik på at bryde smittekæderne og bevare kontrollen med epidemien. Før jul indføres en række nye restriktioner for detailhandlen og serviceerhvervene. Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer lukkes fra 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Udvalgsvarebutikker, som fx byggemarkeder, boligforretninger og lignende som er på 5000 m2 eller derover, lukker ligeledes fra den 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Desuden lukker liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører og køreskoler fra mandag den 21. december 2020 til og med 3. januar 2021. Efter jul iværksættes en yderligere nedlukning. Fra den 25. december 2020 lukker alle udvalgsvarebutikker, herunder butikker under 5000 m2. Det betyder alle de erhversdrivende som Brønshøj er fuld af. Der vil dog i hele perioden fortsat være åbent i dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.