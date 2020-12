Ryk tilbage i bussen

Giv plads Movia har besluttet at kunderne igen ikke kan bruge den første sæderække bag buschaufføren i Movias busser.

Af Gitte Ganderup

Fra onsdag den 9. kan du igen ikke sidde på de første sæder, når du stiger på bussen.

et har Movia besluttet som en ekstra foranstaltning af hensyn til at passe godt på chaufførerne og som tillæg til de mange tiltag, som Movia i forvejen har taget for at sikre alle en tryg rejse med bussen, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Den konkrete anledning er de særlige restriktioner, som er indført i 38 kommuner på Sjælland. Kravet om ikke at benytte forreste sæderække indføres for alle Movias 1.300 busser på hele Sjælland.

Busdriften opretholdes med normal køreplan, ligesom billetkontrollen fortsat gennemføres uden fysisk kontakt og efter de særlige covid-19 retningslinjer, hvor der holdes ekstra afstand til kunden. Det vil også fortsat være muligt at gå ind ad fordøren, som holdes åben for at sikre god luftcirkulation i bussen.

I gennemsnit åbner busserne dørene hvert godt 3. minut.

De hidtidige begrænsninger for, hvor mange der må køre med bussen fastholdes, dvs. på nær forreste sæderække må man bruge alle siddepladser, samt halvdelen af ståpladserne.

Afspærringen af første sæderække gælder indtil videre frem til 8. januar 2021.

Andre gældende tiltag for brug af busserne

Kontantsalget er fortsat midlertidigt indstillet.

Kunderne opfordres fortsat til at ikke gøre ophold ved chaufføren.

Der gøres stadig grundigt rent indvendigt i busserne hver dag med særligt fokus på holdestænger, stopknapper m.v. Ved midterdøren er der monteret en rengøringsseddel, så man som kunde kan se, hvornår bussen senest er rengjort.

Der luftes ud i busserne omkring hvert 3. minut, når dørene åbnes. Fordøren kan stadig anvendes – helt som man plejer.

Movia bibeholder personale på gaden, som guider kunder og holder øje med, at der ikke opstår kapacitetsproblemer.

Erfaringen viser, at kunderne er gode til at overholde retningslinjerne og bruge mundbind.