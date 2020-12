Røgfri boligområder

debat En forklaring mere på hvorfor brændeovne skal ud af byerne

Af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling og villaejer i Brønshøj

Ikke overraskende reagerer den lokale skorstensfejer Henrik Jensen den 16. december på mit tidligere indlæg her i Brønshøj-Husum Avis, hvor jeg forklarer baggrunden for, at Sundhedsforvaltningen nu anbefaler, at der ikke fyres i byens brændeovne, da røgen forårsager store helbredsskader.

Jeg forklarer mig åbenbart ikke godt nok, så jeg prøver igen: Røgen fra godt 16.500 brændeovne i København forårsager hvert år helbredsskader i København for ca. 265 mio. kr. Det betyder, at en gennemsnitlig ejer af en brændeovn i København forårsager helbredsskader for ca. 16.000 kr årligt. Det viser den opgørelse af luftforureningen, som landets førende eksperter ved Aarhus Universitet har udført for os i kommunens ekspertgruppe for luftforurening og helbredseffekter.

Brændeovne er hyggelige. Det skal der ikke herske tvivl om. Men røgen er helbredsskadelig præcis ligesom tobaksrøg. Og korrekt fyring i en ny miljømærket brændeovn løser ikke problemet. Der er endnu ingen filtre eller katalysatorer, der løser problemet.

Derfor har vi sammen med kommunens ekspertgruppe: Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og DTU anbefalet at få røgen ud af byens boligområder.

Henrik mener, at det er mere skadeligt, at stille sin barnevogn ud i myldretiden på H.C. Andersens Boulevard end i en villahave i Brønshøj. Det er jeg enig i. Men referencen for luftkvalitet i vores stille villaområder skal jo ikke være luftkvaliteten i myldretiden på landets mest forurenede gade. Det skulle da gerne være renest mulig luft. Derfor skal vi have elimineret de få tilbageværende forureningskilder i villaområderne og her er brændeovne den helt store kilde. Men heldigvis en kilde, der kan erstattes af isolering, fjernvarme og andre miljørigtige opvarmningsformer.

Jeg kan godt forstå, at det er til stor irritation for skorstensfejerne, at der kommer fokus på skaderne af brænderøg. Dels fordi færre nok vil bruge brændeovne, da folk jo ikke ønsker at gøre andre folk alvorligt syge. Og dels fordi et forbud imod brændefyring rykker fortsat nærmere. Men her må både vi – og politikerne – altså sætte folkesundheden og den grønne omstilling højere end hensynet til skorstensfejernes indtjening.