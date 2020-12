Radiometer: Ingen bør føle sig uden for i julen

Julen kan være svær for økonomisk trængte familier, og igen i år støtter Radiometer familier i Brønshøj-Tingbjerg-Husum

Af Erik Fisker

Hvert år i december deler Røde Kors julehjælp ud til familier, der har behov for lidt økonomisk støtte til julehyggen. I Brønshøj-Tingbjerg-Husum er antallet af familier, der modtager julehjælp i form af et gavekort på 800 kroner til en dagligvarebutik steget fra 56 til 84 og Radiometer i Gadelandet har igen i år valgt at matche udgifterne.

– Behovet for julehjælp stiger år efter år, og i år har corona-situationen betydet at langt flere har søgt hjælp. Det er en stor gave, når virksomheder som Radiometer tager hånd om deres lokalsamfund, så vi fortsat kan sikre den rigtige hjælp til trængte familier, siger organisationschef Thomas Mølgaard Andersen fra Røde Kors Hovedstaden.

En virksomhed, som vil gøre en lokal forskel

For Radiometer ligger bidraget til Julehjælpen i naturlig forlængelse af virksomhedens værdier om at ville gøre en forskel, fortæller administrerende direktør Henrik Schimmell:

– I Radiometer har vi en stolt tradition for at støtte de lokalsamfund, vi opererer i, og vi er glade for igen i år at være i stand til at gøre en forskel og hjælpe økonomisk trængte familier i Brønshøj-Tingbjerg-Husum området med at holde fast i sæsonens hyggelige traditioner, siger han og fortsætter: – Vi arbejder selv aktivt med at inkludere alle vores medarbejdere på lige fod uanset herkomst og baggrund, og det er således naturligt for os også at støtte op om at ingen føler sig uden for i højtiden.

Blandt Radiometers medarbejdere er der også stor opbakning til den årlige donation Julehjælp – blandt andet plejer medarbejdere at være med til at uddele Julehjælpen. Det kunne desværre ikke kunne lade sig gøre i år på grund af corona-situationen.

Radiometer:

Radiometer blev grundlagt i 1935, og har hovedkvarter i Brønshøj. Virksomheden med over 4.000 medarbejdere på verdensplan udvikler, fremstiller og markedsfører løsninger til blodprøvetagning, blodgasmåling, transkutan monitorering, immunoassay-analyser og de tilhørende IT-systemer.