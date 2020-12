Overvejelser når du skal have en hjemmeside

SPONSORERET INDHOLD: Hvert år besøger vi danskere tusindvis af hjemmesider i forbindelse med privatlivet, arbejde, skat og meget mere. Disse sider er blandt andet ejet af virksomheder, det offentlige og af private personer. Hvis du er en af de mange privatpersoner som årligt går og drømmer om at lave en hjemmeside, så er denne guide til dig.

1) Overvej hvilket styresystem din hjemmeside skal være på

Styresystemet på din hjemmeside tillader dig at flytte rundt på indhold, lave landingssider og meget mere i en mere visuel forstand, som gør det muligt for helt almindelige folk at lave flotte og brugbare hjemmesider. Dette kan fx være Umbraco, WordPress, Squarespace og mange andre virksomheder, som tilbyder en billig og nem løsning til at skabe en hurtig hjemmeside.

Overvejelserne du kan gøre, er fx hvilke behov hjemmesiden skal opfylde, hvor meget du selv vil administrere, hvor meget det vil koste og lignende eksempler.

2) Få hjælp til oversættelse af tekstindhold på hjemmesiden

Når du har en hjemmeside som skal oversættes til flere sprog, så kan det i mange tilfælde betale sig at anvende et professionelt oversætterbureau som kan hjælpe dig med at få de bedste resultater. Teksten og indholdet på din hjemmeside vil være med til at forme dit brand, så du giver de besøgende det bedst mulige indtryk.

Tekstformidlingen spiller nemlig en stor rolle på hvordan forbrugeren forstår dit brand, da hjemmesiden i mange tilfælde fungerer som dit brands ansigt til omverdenen. Invester derfor ekstra tid og fokus, så hele hjemmesiden ser godt ud fra start.

3) Find ud af hvad hjemmesiden skal bruges til

Skal folk finde din forretningen gennem din hjemmeside? Så kan du overveje at få professionelt SEO hjælp, så folk kan finde din hjemmeside gennem diverse søgemaskiner. Dette er især gældende hvis du ejer en forretning som lever af lokale kunder, da folk søger efter dette gennem Google. Hvis du er en neglesalon, kunne folk fx søge ”negle tæt på mig”, ”manicure tæt på mig” og lignende termer som er relateret til byen man befinder sig i.

Hvis din hjemmeside skal anvendes som visitkort er SEO i mange tilfælde ikke særligt vigtigt. Dog giver det god mening at gøre sig ekstra tanker i forhold til designet og indholdet, så hjemmesiden afspejler præcis det du gerne vil have. Eksempelvis ville det give et dårligt indtryk, hvis en professionel freelance hjemmeside-laver, ikke har en særlig pæn hjemmeside. Det vil afspejle hans arbejde negativt, da der ofte er en direkte korrelation, hvilket gør at der vil være færre kunder til ham.

På den anden side er små ting som fx billede kvaliteten, grammatik og lignende også meget vigtigt for, at hjemmesiden virker professionel og afspejler det billede du gerne vil vise omverdenen.