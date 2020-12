Ønsker kan nås endnu

Ønsketræet i Husum Kirke med Maria Sandberg-Olsen til højre. Til venstre Ieva, der er i praktik som diakonimedarbejder. Foto: ef

Husum Kirke har igen i år et ønsketræ

Af Erik Fisker

Her kan forældre, som ikke har så mange penge at holde jul for, indtil den 7. december få deres børns julegaveønsker til at hænge som et hjerte på ønsketræet, der står i kirken.

Så kan de, der har lyst og mulighed for at give en ekstra gave, hente et hjerte med ønsker i kirken, købe en gave, pakke den ind og aflevere den sammen med hjertet. Det var en stor succes for både modtagere og givere sidste år, og der er mange, der gerne vil give en gave, også i år, fortæller diakonimedarbejder ved Husum Kirke, Maria Sandborg-Olsen.

– Vi har i øjeblikket 25, der har julegaveønsker på træet, og vi opfordrer stadig til at søge om et hjerte med gaveønsker. Der ansøges via kirkens hjemmeside, og på hvert hjerte skrives højst 5 ønsker og angives barnets køn og alder. Kirken giver gaven videre til barnet, og giveren er anonym.

Maria Sandborg-Olsen har i to et halvt år været diakonimedarbejder ved Husum Kirke og er uddannet fra Aarhus Universitet. Ordet diakoni, betyder tjeneste, og anvendes som en betegnelse for kristen tjeneste, omsorg og fællesskab for andre.

Maria startede ”Månedens kurv” som maduddeling på månedsbasis, for økonomisk trængte familier og enlige der kunne ringe, sms’e eller sende en ansøgning til kirken, og få mad, doneret af lokale kirkegængere. Det er nu blevet til flere gange om ugen, med mange flere ansøgninger og også mange flere donationer, både i form af overskudsmadvarer og penge. Alle kan søge om en madkurv, og de fleste der søger er nydanskere i området.

Selvom 20% i Husum sogn har anden baggrund end dansk, oplevede Maria mange flere indvandrere i hendes hverdag i lokalområdet. Det opdagede hun hurtigt, fordi hovedforbrugerne af de eksisterende sociale tilbud i kirken, var indvandrere og flygtninge, også dem fra nabosognet Husumvold. Hun står også bag den sociale café ”Café Sammen” og spisefællesskab i Husum Kirke.