Nytårshilsen til Brønshøj-Husum

Fra Overborgmester Lars Weiss

Af Erik Fisker

Vaccinationer mod corona er på vej til plejehjemsbeboerne. Det giver håb om lysere tider. 2020 har været et svært år i verden, i Danmark, i København og i Brønshøj Husum. Coronavirussen har haft en altoverskyggende betydning for 2020.

De mange medarbejdere i Københavns Kommune har omstillingsparat håndteret krisen. I København har vi lavet oplysningskampagner på mange sprog, etableret isolationsboliger og nødherberg for de mest udsatte. Daginstitutionerne og skolerne blev lukket ned – og åbnet op igen på nye måder. For at holde os på afstand af hinanden i en tætbefolket storby, har vi markeret felter på Islands Brygge, lavet ensretning rundt om Søerne og ned ad Strøget.

Corona har gjort livet svært for mange københavnere. Det er hårdt at være isoleret, flere er ensomme og mange af vores unge føler sig alene og synes, at det er svært at navigere i en verden, der pludselig er fyldt med forbud. Vores erhvervsliv er meget hårdt ramt. Jeg har ikke ord for, hvor slemt jeg synes, restriktioner og udeblevne turister er for oplevelses- og turismeerhvervene i København. Kulturliv, restauranter, caféer og taxichauffører er – igen – hårdt ramt af nedlukningen. Der er mange mennesker i København, der har mistet deres arbejde.

Samtidig har 2020 været et godt år for byens udvikling. Vi åbnende metroen til Nordhavn, og vi kom et stort skridt videre med udvikling af Lynetteholm, der skal være en stor, grøn bydel mellem Refshaleøen og Nordhavn, der kan sikre at København har plads til at udvikle sig som en grøn storby ved Øresund med boliger, som også almindelige indtægter kan betale.

Med budgetaftalen 2021 finansierede vi i København et massivt velfærdsløft med indførelse af minimumsnormeringer før tid og en håndsrækning til byens mest udsatte. I Brønshøj-Husum fik vi penge til forbedringer af skolevejen til Bellahøj Skole, skilte ved Utterslev Mose og mageskiftet, der sikrer Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Energicenter Voldparken fik fornyet bevilling og der er givet penge til en foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose. Herudover blev der fundet penge til en række kriminalitetsforbyggende initiativer samt videreførelse af tryghedspartnerskabet i Tingbjerg.

I Brønshøj har vi i 2020 desværre oplevet flere knivstik og skyderier. Det er helt uacceptabelt. Alle skal kunne færdes trygt i hele vores by!

Jeg ser frem til, at vi i det nye år skal arbejde for at gøre København en endnu bedre og tryggere by.

Godt nytår!