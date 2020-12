Ny lokal folketingskandidat på vej

Kampvalg mellem Lars Werge og Jarl Feyling om ledigt kandidatur hos S i Brønshøj

Af Erik Fisker

Siden den tidligere S- folketingskandidat i Brønshøj-kredsen, Yildiz Akdogan, trak sig for snart et år siden, har kredsen været uden folketingskandidat.

Nu er der udsigt til at kredsen får sin nye folketingskandidat i løbet af januar, når der lokalt har været urafstemning om, hvem der skal have kandidaturet. I skrivende stund er der to, der stiller op.

Det er den tidligere formand for Journalistforbundet, den 54-årige Lars Werge, og den 30-årige Jarl Feyling, der er næstformand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg og suppleant til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

Et mere nuanceret syn på arbejdsmarkedet

Lars Werge er uddannet journalist og har været ansat på bl.a. Berlingske Tidende, B.T. og Ekstrabladet. Han har været aktiv i Dansk Journalistforbund, hvor han har været næstformand i fire år indtil han i 2015 til 2019 sad på formandsposten. Lars Werge bor i Vangede, er gift med Mette og har 5 børn og 2 børnebørn.

I sine yngre år var Lars Werge en kendt sportsmand, der med 2,15 meter var danmarksmester i højdespring i en årrække. I dag er han direktør i brancheforeningen for de danske biografer.

– Jeg kender Brønshøj ret godt og har i to perioder boet i bydelen. Jeg fik uopfordret en henvendelse fra kredsbestyrelsen, om jeg ville stille op, og var både beæret og interesseret, så efter et par lokale møder sagde jeg ja tak, fortæller Lars Werge.

– Jeg mener, at jeg kan bidrage med noget andet end det politikere oftest beskæftiger sig med og har måske et andet syn på politik efter 35 år på arbejdsmarkedet. Hvis jeg skal nævne nogle særlige områder, jeg vil fremme, er det hensynet til København som by og hovedstad samt som en central drivkraft for hele landet. Der skal tages større hensyn til København i Folketinget – ikke mindre, siger Lars Werge.

– Et andet område er arbejdsmarkedspolitikken, hvor jeg vil arbejde for et mere nuanceret og opdateret syn på arbejdsmarkedet. Mere generelt vil jeg arbejde for at Socialdemokratiet bliver et større parti, især i København, slutter Lars Werge.

Han får støtte til sit kandidatur fra kredsens kandidatudvalg og fra formanden for S i Brønshøj, Lasse Ryberg:

– Jeg er stolt over, at en kandidat med Lars Werges baggrund har mod på at stille sig frem og repræsentere Brønshøj og Husum (og Vanløse, red.) Han har i mine øjne en profil som ikke mange andre kandidater i København; reel erfaring fra arbejdsmarkedet, mange år i toppen af fagbevægelsen og et stort netværk. Og så er han et sympatisk og lyttende menneske, som på bedste vis symboliserer socialdemokratiske kerneværdier, siger Lasse Ryberg.

En klassisk socialdemokrat

– Jeg er opvokset i Københavns NV-kvarter, har gået i skole i Vanløse og er barn af to førtidspensionister og har derfor oplevet betydningen og værdien af velfærdsstatens fintmaskede sikkerhedsnet, fortæller Jarl Feyling, der er cand. mag. i historie og samfundsfag.

– I mit politiske virke vil jeg have fokus på lighed og sammenhængskraft. Vi skal fortsat være et samfund, der giver muligheder til udsatte familier og børn. Jeg bor i Brønshøj med min kone og vores tre børn, og til dagligt arbejder jeg som gymnasielærer.

– Der er behov for en kandidat i Folketinget, der kan medvirke til at præge den politiske dagsorden, så der komme mere fokus på København og gerne særligt vores dejlige bydel Brønshøj-Husum. Vores bydel bliver desværre alt for ofte forbigået. Vi omkredser brokvarterne og skal medtænkes i fremtidens byudvikling – både hvad angår grøn omstilling, transport, handel og kultur. Københavns sociale problemer skal også italesættes og prioriteres. Det, der optager mig mest, er, hvordan udsatte børn behandles. Internt i København er der f.eks. enorm forskel på, hvilken hverdag børn i Nordvest og børn i Brønshøj oplever. Med mit kandidatur vil jeg altså føre klassik socialdemokratisk politik, slutter Jarl Feyling, der betegner sig som en klassisk socialdemokrat.