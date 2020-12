Nu får alle unge adgang til gratis psykologhjælp

Unge op til 25 år får nu adgang til gratis psykologhjælp, hvis de rammes af stress, angst eller depression. Det er en del af den netop landede finanslovsaftale for 2021, hvor den nuværende ordning for 18-20-årige udvides til langt flere unge.

Af Emilie Esmann Andersen, SF Ungdom, Vanløse og Brønshøj

Selvom der allerede findes tilbud om hjælp til psykisk udsatte unge her i Københavns Kommune, er det alligevel værd at fejre, at alle landets unge under 25 år nu får adgang til gratis psykologhjælp.

Vi er glade for, at det kommunale tilbud nu bliver suppleret af, at den lægehenviste psykologhjælp også er uden brugerbetaling. Siden 2012 har SF Ungdom kæmpet for gratis psykologhjælp til unge, og der er derfor meget at fejre i dag.

Endelig er der lige vilkår for unge, om det er psyken der knækker, eller benet der brækker, og forhåbentlig vil flere unge nu få hjælp, når de har brug for det, fordi de ikke behøver overveje om de har råd.