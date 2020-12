Nørre Gs nye rektor vil både old og fremtiden

Den klassiske dannelse er en grundsten i gymnasieskole, men fremtiden skal også have plads i undervisningen

Af Gitte Ganderup

Den nye rektor Mette Vedel forsøger at lære Nørre G at kende i denne tid, hvor eleverne er hjemsendte og undervisningen foregår virtuelt. Det standser dog ikke den nye rektor på Nørre Gymnasium.

– Jeg er en rektor, der brænder for ungdomsuddannelsen. At være med til at skulle gøre eleverne fra grundskolen parate til videregående uddannelser og til de job, som de gerne vil. At arbejde for at de bliver klar til at deltage og kan navigere i denne verden. Det er virkelig nogle vigtige tre år, vi har dem her.

Mette Vedel brænder for den klassiske dannelse – de lange tråde fra demokratiets begyndelse s

kaber grobund og forståelse for, hvorfor det er vigtigt og på hvilken baggrund, historien udvikler sig, mener hun.

– Det er dannelse i mange dimensioner. Perspektiver som går langt tilbage og perspektiver, som giver nye indsigter. Et eksempel, som jeg ofte tænker på, er at de på medicinstudiet er begyndt at læse skønlitteratur fordi det hjælper med at udvikle empati. De unge spørger nogle gange, når de læser Michael Strunge, hvad de skal bruge det til. Og det skaber jo netop perspektiver og empati. Rejsen i gymnasiet bidrager til, at de bliver hele mennesker i tid, natur, kultur og samfund.

Det samme med forståelse for sprog, naturvidenskab, samfundsfag og de kreative fag. Alle delene er repræsenteret på stx og IB og bidrager til, at eleverne kan forstå fortiden, nutiden og dermed kan forholde sig til forandringer i fremtiden.

Erfaren leder

Mette Vedel kommer med en naturvidenskabelig baggrund samt en bunke ledelseserfaring. Ved overdragelsen af rektorkontoret på Nørre G skrev tidligere rektor Jens Boe Nielsen således:

“Jeg er glad for at kunne meddele, at Bestyrelsen og indstillingsudvalget har valgt Mette Vedel som ny rektor til Nørre Gymnasium. Mette har biologi og matematik som fag. I skoleåret 2003-04 tog hun pædagogikum på Køge Gymnasium, hvorefter hun var fastansat til 2007.

I 2007 blev hun adjunkt på Rungsted Gymnasium og allerede i 2009 blev hun pædagogisk leder på Rungsted. I 2012 blev hun udnævnt til vicerektor – en stilling, som hun besad frem til 2019. Herfra flyttede hun til Undervisningsministeriet, hvor hun har været chefkonsulent og teamleder i STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, red.), hvor hun har haft arbejdsopgaver som personaleleder og faglig leder af tilsynsteamet, tilsyn med kvaliteten på de gymnasiale uddannelser, lærerkompetencer og trivselsundersøgelser m.m.

Herudover har hun en mastergrad i Public Administration (MPA) og et utal af efteruddannelser inden for ledelse. Tilsvarende har hun stået i spidsen for adskillige projekter i sine i alt 10 år som leder på Rungsted.

Det er således en særdeles erfaren leder, som skal samarbejde med alle Nørre Gymnasiums ansatte om at fortsætte den gode udvikling.”

Mangfoldighed er en fordel

Men hvad vil den nye rektor med det store gymnasium. Hvor skal gymnasiet hen?

– Nu er jeg jo lige startet den 1. november, men vi er et rigtig godt match på kerneværdier og faglig begejstring, svarer Mette Vedel.

Hun fremhæver særligt den internationale atmosfære og den særlige mangfoldighed, som der er på gymnasiet. Også den brede almendannelse og de stærke studieretninger inde for både de natur- og samfundsvidenskabelige retninger, de sproglige og de kreative samt det store engagement hos lærerne, i elevernes udvalg, fritidsaktiviteter og det bæredygtige.

Sidstnævnte er netop blevet en ekstra faktor eftersom at Nørre G er blevet en Unesco-skole.

En af de første ting, som Mette Vedel gav sig i kast med som ny rektor, var at møde alle eleverne i alle klasserne.

¬- Det særlige for Nørre G er, at de kommer mange forskellige steder fra. De er meget forskellige og de fortæller og oplever, at der er plads til at kunne være sig selv. De fortæller også om det helt særlige elev-engagement. Der er eksempelvis mange, som går meget op i bæredygtighed, de er meget aktive i miljø, musik, drama, kunst og dans. Det synes jeg er super vigtigt- og det er noget af det, jeg sammen med elever og lærere vil arbejde for at videreudvikle, fortæller hun.

Muligheder

Et andet emne som optager den nye rektor, er at sikre, at dem som kan komme i gymnasiet, kommer i gymnasiet.

Få dage før dette interview, var hun på besøg på nogle de lokale folkeskoler. Der plejer at være nogle gymnasieelever med fra første årgang til at fortælle om overgange, forventninger og stemningen på et gymnasie.

Det kunne desværre ikke lade sig gøre i denne tid på grund af corona, så eleverne må komme med næste gang.

Ved møderne i det nye år er målet blandt andet at introducere gymnasiet for de elever og familier, som ingen erfaring har med gymnasieskolen.

– På Nørre G løfter vi også elever fra gymnasiefremmede hjem. Det er en vigtig opgave og det er almen dannende skole med et fagligt højt niveau for alle. Fagene og metoder giver både oplevelsen af, at de kan mestre viden og de får mange perspektiver at iagttage verden ud fra, siger rektoren.

Tager elever alvorligt

Og hvad er det så for en rektor som eleverne, de ansatte og forældrene har fået? En engageret kvinder som brænder for sine fag, for gymnasieskolen og især for de unge mennesker, fornemmes det igennem telefonen.

– Det som de forhåbentligt kan mærke, er mit engagement. Det vigtigste for mig i de første dage var at møde klasserne. Jeg har en oprigtig interesse for hvad der er svært og hvad er godt og fungerer. Jeg tager dem alvorligt. Jeg kæmper for at de får den bedste mulige uddannelse. Både lærerene og ledelsen arbejder virkelig professionelt med at skabe rammer og åbne døre. Vi er rollemodeller for dem. Og det tager vi alvorligt. Det håber jeg, at de kan mærke. Også helt hjem i stuerne.