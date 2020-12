Lokale ønsker til plan for Bystævneparken

Krav til nyt boligområde i Bystævneparken Foto: Kaj Bonne

Der skal være liv og aktivitet i området, siger Lokaludvalget

Af Erik Fisker

En helhedsplan for Bystævneparken, som var i offentlig høring i foråret 2019 er blevet taget af bordet, da der er kommet en række ændrede forudsætninger for udvikling af området. Derfor er Center for Byudvikling ved at udarbejde en ny helhedsplan for Bystævneparken, som forventes at komme i offentlig høring i februar-marts 2021.

Den oprindelige plan indeholdt nedrivning af de fleste eksisterende bygninger, der hovedsageligt anvendes til plejeboliger, samt byggeri af private lejligheder i blandt andet en række højhuse og byggeri af en ny 2-sporet skole med idrætshal. Endvidere var der lagt op til, at der skulle anlægges en bilvej gennem villakvarteret syd for Bystævneparken.

Nu har politikerne på Rådhuset så fundet ud af, at botilbuddet Rønnebo alligevel skal blive liggende i Bystævneparken og ikke flyttes til Ryparken som ellers planlagt. Endvidere viser prognoser for befolkningstallet, at der ikke er behov for en skole med to skolespor i Bystævneparken.

Nej til en soveby

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har blandt andet på baggrund af et afholdt informationsmøde drøftet de ændrede planer for Bystævneparken og rettet henvendelse til Center for Byudvikling vedrørende den kommende helhedsplan for Bystævneparken.

– Vi har fra Lokaludvalget tidligere udtrykt ønske om, at der i Bystævneparken blev tale om et attraktivt byggeri med blandt andet skole, butikker og caféer, der kunne bidrage til at gøre det til et levende område med gode muligheder for udfoldelse, fortæller Palle Lolk, der er formand for Lokaludvalgets Byudviklingsudvalg.

– Vi er ikke tilfredse med de seneste planer, som peger i retning af flere boliger og flere institutioner – og ingen skole. Vi ser nødigt, at Bystævneparken bliver en soveby, men at der også skabes liv og aktivitet. Vi ønsker også at Bystævneparken fremtræder så grøn og menneskevenligt som muligt fx med grønne tage og så lidt karréagtig bebyggelse som muligt, fortsætter Palle Lolk.

I henvendelsen til Center for Byudvikling gør Lokaludvalget opmærksom på, at der bør skabes muligheder for etablering af seniorbofællesskaber samt mulighed for oprettelse af et lægehus.

Lokaludvalget udtrykker tilfredshed med, at bilparkering især samles i parkeringskældre, samt at der ikke anlægges en bilvej til Bystævneparken fra villakvarteret syd for området.