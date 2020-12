Lokal gavlkunst på ny isbutik

Gavlen på Frederiksundsvej Foto: Kaj Bonne

Offentlig kunst Paradis Is vil være mere lokale og første trin ved den kommende butik på Frederikksundsvej 148 er, at få skabt et lokalt gavlmaleri

Af Gitte Ganderup

– Vi er selv meget begejstrede for det endelige resultat, skriver Tim Eklund som er øverste direktør i Paradis Is.



Det er kunstner Anne Bundgaard som har skabt gavlmaleriet. Hun har også malet på gavlen ved Bröns.

Kæden vil rette fokus væsentligt mere lokalt

– Vi vil gerne være en aktiv del af nærmiljøet, og have tiltag i butikkerne som afspejler det. Det kan, som i det her tilfælde, være et samarbejde med en lokal kunstner. Det kan dog også være lokale is-varianter og smage, eller et lokalt samarbejde med en bager/restaurant mm. Det er nyt for Paradis, og vi vil fra hovedkontorets side supportere butikkerne markant, skriver han.



Paradis Is kontaktede kunster Anne Bundgaard som har malet andre gavlmalerier i Brønshøj.

– Jeg så hendes flotte vægmaleri på Bröns. Vi aftalte, at selvom vi var en kæde, kunne vi godt tænke os noget som afspejlede vores brand identitet og samtidig hendes artistiske stil. Jeg synes at hun ramte det spot on med vaflen, det dekonstruerede logo som krymmel og håret som is.

Butikken planlægger at åbne i slutningen af februar.