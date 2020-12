Kritiske Brønshøj-svar i altan-sag

København skal – måske – have en ny altan politik. Men borgerne er kritiske, og fra Brønshøj er der kommet mange henvendelser. Den største anke folk har er, at de i rigtig mange tilfælde reelt forbydes at få en altan ud mod gaden – eller en altan, der er så lille – 60 cm dyb […]

Af Finn Rudaizky, spidskandidat og medlem af Borgerrepræsentationen for DF

København skal – måske – have en ny altan politik. Men borgerne er kritiske, og fra Brønshøj er der kommet mange henvendelser.

Den største anke folk har er, at de i rigtig mange tilfælde reelt forbydes at få en altan ud mod gaden – eller en altan, der er så lille – 60 cm dyb – at der dårligt kan stå et lille cafébord. Andre igen er utilfredse med, at ældre ejendomme slet ikke kan få altaner – ikke engang i mikroskopisk en – fordi de er bygget før et bestemt år. Og så er der andre igen, som slet ikke forstår hvorfor selv nyere ejendomme kun kan få tilladelse til mikro-altaner selvom tilsvarende ejendomme opført måske bare 25 år senere har store flotte altaner.

Dansk Folkeparti kan ikke få øje på behovet for at forhindre folk i at få altaner.

Der er heller ikke kommet gode argumenter frem i den to måneder lange høring, vi netop har haft. Faktisk kun argumenter for, at politikerne ikke skal forhindre beboere, der er enige om at få altaner, i at få det.

Socialdemokratiet argumenterer med, at Danmark ”ikke er et altanland”, og Enhedslisten synes vi alle skal sidde i rundkreds ”nede i gården”. Sådan noget pjat.

Hvis folk i en ejendom i Brønshøj bliver enige om altaner, så bliver det ikke Dansk Folkeparti, der stiller sig i vejen for det.