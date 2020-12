Klart nederlag i afgørende kamp

BB/KBTK’s svenske spiller Kim Nylander med ryggen til i kamp med Eric Glod fra B 75 i søndagens kamp i Grøndal Multicenter. Foto: Privat.

Bordtennis: I herrernes Bordtennisliga tabte Brønshøj/København i lørdags til Hillerød GI, hvilket betyder, at holdet efter jul er at finde i et oprykningsspil til rækken.

Af Redaktionen, redigeret

Det har været en travl tid for Brønshøj/Københavns hold i landets bedste række. Fredag den 20/11 tabte holdet med 5-1 til de forsvarende danske mestre fra Roskilde og i den forgange weekend blev det til yderligere to nederlag mod henholdsvis Hillerød GI (0-5) og B 75 fra Hirtshals (2-5). Kampen mod Hillerød var en direkte kamp om, hvilket af de to hold, der skulle følge fem andre hold til DM-slutspillet, der efter jul fortsætter i en pulje, hvor det gælder om at kvalificere sig til DM-semifinalernes playoff-kampe.

BB/KBTK’s spillende træner Kim Nylander vandt faktisk en kamp i 0-5 nederlaget mod Hillerød, men den nåede ikke at tælle med på holdskemaet, da holdkampen blev afgjort på nabobordet. Samme Nylander var også manden bag de to sejre i søndagens kamp i Grøndal Multicenter mod B 75, der dog ikke havde nogen betydning. I holdkampen fik 19-årige Laurits Jelsbak Thomsen i øvrigt sin debut for BB/KBTK i landets bedste række.

Nu kan BB/KBTK som nr. 7 og næstsidst i Bordtennisligaens grundspil sammen med Viby, der sluttede sidst, se frem til efter jul at skulle spille i en oprykningspulje til Bordtennisligaen sammen med de fire højest rangerede hold fra 1. division. Det er samme situation som i foråret, hvor BB/KBTK vandt oprykningsspillet, så forhåbentlig kan det gentages.