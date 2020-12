Kære Konservative, husk de små erhvervsdrivende

Da nedlukningen ramte Danmark i marts, blev alle påvirket. Men i særdeleshed Københavns restaurationsbranche, som efter nedlukningen måtte åbne med store afstandskrav. Jeg foreslog derfor, at vi kunne lade restauranterne bruge parkeringspladser til udeservering, så de havde et større areal at have kunder på, og så gæsterne kunne sidde ude i den friske luft med […]

Af Astrid Aller, medlem af Borgerrepræsentation for SF

Da nedlukningen ramte Danmark i marts, blev alle påvirket. Men i særdeleshed Københavns restaurationsbranche, som efter nedlukningen måtte åbne med store afstandskrav.

Jeg foreslog derfor, at vi kunne lade restauranterne bruge parkeringspladser til udeservering, så de havde et større areal at have kunder på, og så gæsterne kunne sidde ude i den friske luft med mindre smitterisiko.

Det kunne partierne i Borgerrepræsentationen heldigvis godt blive enige om i budgetkredsen, og fra Venstre til Enhedslisten lavede vi den aftale, at køre ordningen frem til 1. oktober i håbet om, at pandemien havde mistet sit tag på os der. Men sådan blev det ikke, og d. 1. oktober blev vi enige om at forlænge udeserveringen for at redde vores restaurationsliv igennem juletiden.

Begge gange forsøgte Konservative at bremse beslutningen, med henvisning til de tabte parkeringspladser.

Nu ser vi ind i et nyt år, hvor restaurationsbranchen får brug for vores hjælp igen. Men denne gang har Konservative faktisk mulighed for at bremse initiativet totalt, hvis de vil. Jeg håber, at de husker deres egen parole om at være de små erhvervsdrivendes parti, og gå med til at hjælpe restaurationsbranchen igennem 2021.

I 2020 betød udeserveringen 100 parkeringspladser mindre i en by med 34.000 kommunale parkeringspladser. Det er sikkert 100 pladser, der er blevet savnet af nogen.

Men jeg tror vi vil ærgre os, når vi står på den anden side af coronaen og byen åbner igen, hvis det var hensynet til de få parkeringspladser der gjorde at restauranten nede på hjørnet måtte gå nedenom og hjem.