Julelegen på Vandtårnet

Få vandtårnet til at blinke. Foto: Kaj Bonne

Foto: Kaj Bonne

Mange har allerede været med til at tænde lyset på vandtårnet

Af Erik Fisker

Julelegen ”Tænd Lyset på Vandtårnet” blev udviklet, da det blev klart at man på grund af Corona ikke kunne afholde de sædvanlige aktiviteter omkring tændingen af lyset på vandtårnet.

For at lyset kunne blive tændt, skulle borgerne klikke sig ind på telefon eller computer, og lyset blev først tændt, når 1.000 havde afgivet et klik.

Prøv her https://julelys.broenshoejvandtaarn.dk/

Det skete allerede søndag inden kl. 12, og blandt de ”klikkende” blev der trukket lod om en flot gavekurv, og vinderen af “Tænd lys på Vandtårnet” konkurrencen den 6. december blev Betina Poulsen.

– Det var da fantastisk. Jeg glæder mig over lyset på Vandtårnet hver dag. Tak for at I har startet den tradition, siger Betina.

Indtil i sidste torsdag har 1339 borgere tændt lys på vandtårnet. Tårnet blinker hver gang der trykkes på “tænd lys” knappen. På selve konkurrencedagen tændte 1250 borgere lyset.