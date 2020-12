Julegudstjeneste under åben himmel på Bellahøj Friluftsscene

Kirkerne i Bispebjerg-Brønshøj Provsti inviterer til kort julegudstjeneste den 24. december, kl. 15.30

Af Erik Fisker

Der er rift om pladserne til årets julegudstjenester, fordi Corona-restriktionerne sætter begrænsninger for, hvor mange man må være i kirkerne på én gang. Derfor skaber kirkerne i provstiet mulighed for, at man kan komme til julegudstjeneste under åben himmel på den nyrenoverede Bellahøj Friluftsscene.

Der vil være lys og fakler, og gudstjenesten bliver så kort (ca. 30 minutter), at man ikke kommer til at fryse – og så lang, at man med garanti bliver fyldt med ægte julestemning. Sanghæfter og puder udleveres ved indgangen.

I gudstjenesten deltager provst og sognepræst Johanne Haastrup, Bellahøj-Utterslev sogn, sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke, sognepræst Line Bjørn Hansen fra Husumvold Kirke og sognepræst Bettina Birk Jensen fra Husum Kirke.

Som pianister deltager Daniel Caccia/Hans-Henrik Olesen, Hans-Christian Haunsvig på trompet og

sanger Marie Helmer Mørck. Det er Dan Rasmussen / Morten Lind, der står for lyd og lys.