Indsamlingsprojekt: Byskattejagt

Skattejagt omkring Brønshøj Torv. Foto: Unge i Centrum

Det er ikke nemt at hitte på og afholde arrangementer, som er corona-sikre, men en gruppe unge lykkes med det en kold novemberdag på Brønshøj Torv

Af Line Falk Tranberg

Den frivillige forening Unge i Centrum hjælper blandt andet unge fra Tingbjerg Skole med at samle penge ind til en studietur. Unge i Centrum og rejseholdet har gennem de sidste par år fundet kreative måder at indsamle penge til studieturen på – blandt andet bilvask, kagesalg og bagedyst med Claus Meyer som gæstedommer – og nu byskattejagt for hele familien.

En anderledes skattejagt

De unge lavede byskattejagten med appen Find2learn, hvor de placerede 6 poster med tilhørende gåder rundt i Brønshøjs gader. Appen er nem at bruge og måler deltagernes tid og antal rigtigt besvarede spørgsmål. – Vi oplevede, at der var nogle unge drenge, som slet ikke troede, at de ville vinde fordi de ikke regnede med at have nogle rigtige svar. Men de klarede det så flot og kom på henholdsvis 2. og 4. pladsen, fortæller Noha Doukni, som er forkvinde for Unge i Centrum.

Erhvervsdrivende bakkede op

De unge gik selv på jagt efter virksomheder og butikker, som havde lyst til at sponsorere præmierne til byskattejagten, og det viste sig at mange gerne ville støtte de unges projekt. Blandt de gavmilde givere var den lokale Cafe Ramz ved Husum Bypark og også større steder som Xjump og et gavekort til en tur i gokart hos Actioncenter Amager.

Flere ideer i støbeskeen

– Vi har allerede fået forespørgsel på den næste byskattejagt – men det må tiden vise. Hvis der bliver en næste gang, sigter vi efter at planlægge Københavns største byskattejagt. Lige nu, venter vi med at holde større arrangementer grundet corona. Vigtigst af alt, håber vi at alt bliver normalt igen, så de unge kan komme på deres længe ventede rejse, som de har knoklet hårdt for, udtaler Noha Doukni.