Idrætspriserne uddelt

Af Erik Fisker

Ved en sammenkomst onsdag i Husum Boldklubs nye fine klubhus på Nordfeldvej blev årets idrætspriser uddelt. Bag uddelingen står Brønshøj-Husum Forenede Sportsklubber og lederprisen gik til Erik Asker Hansen fra Brønshøj Boldklub. – Erik Asker Hansen” har siden ungdomsårene spillet i Brønshøj Boldklub. Han begyndte sin trænergerning i 1972 med 4.holdet og lige siden har han været træner/holdleder på forskellige senior og ”Gamle Drenge” hold senest som både træner og holdleder for alle de ca. 50 gamle kæmper fra Brønshøj på Masters og nu Gran Old Masters holdene, sagde Jan Juul Jørgensen fra det lokale idrætslige samarbejde. – I alle årene har han ydet en meget stor indsats for Brønshøj Boldklub ved at være lederen der både sørger for den sportslige tilrettelægning af kampe, såvel DBU København turnering som Vinterbaneturneringen som alt det festlige for holdene og ikke mindst den sociale del, hvor han selvom han lige har rundet de 79 år fortsat ”passer” på hver enkelt spiller i gruppen. Vigtigst af alt, han har klubkamprekorden med over 1100 spillede kampe og blev ved klubbens 100-års jubilæum i 2019 udnævnt til æresmedlem, sagde Jan Juul Jørgensen. Husums herrer bag historisk oprykning Ikke overraskende blev det 1. herreseniorholdet i fodbold fra Husum Boldklub, der fik årets idrætspris. I begrundelsen for valget af holdet hedder det blandt andet: ”Det sker på baggrund af deres historiske oprykning fra Københavnsserien til Danmarksserien i fodbold på trods af flere forstyrrende elementer i forbindelse med corona-nedlukning, corona-træning samt at træneren 2 uger inden oprykningskampene fratrådte – alligevel formåede holdet at holde fokus og klarede oprykningen. Holdet har klaret sig flot og leverede en fantastisk afslutning på sæsonen” På holdets vegne modtog anfører Mikkel Isgaard æren og pokalen.