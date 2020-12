Hvad har Enhedslisten imod jobhjælp?

Enhedslistens Gyda Heding beskylder i Brønshøj-Husum Avis Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre på Københavns Rådhus for at forringe sprogundervisningen i København. Det er en sandhed med store modifikationer.

Af Cecilia Lonning-Skovgaard

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København

Enhedslistens Gyda Heding beskylder i Brønshøj-Husum Avis Socialdemokratiet, De Konservative og Venstre på Københavns Rådhus for at forringe sprogundervisningen i København.

Det er en sandhed med store modifikationer.

For når vi taler om den gruppe af ressourcestærke borgere fra EU-lande som Italien, Rumænien, Sverige og Storbritannien, der fremover skal tilbydes en ny form for undervisning, giver det faktisk mening at målrette danskundervisningen.

En tredjedel af dem er akademikere. Og det, som de har brug for, er et dansktilbud med et stærkere direkte jobfokus.

Min forvaltning har derfor valgt at sætte en helt ny indsats i gang, som hedder Jobdansk og har til formål at hjælpe udenlandske borgere ind i det arbejdende fællesskab.

Jobdansk vil have sprogundervisning, som er langt mere jobrettet og zoomet ind på, hvordan man kommer hurtigt i job.

For når mange udlændinge hænger fast i systemet i årevis efter de er kommet til Danmark, så skyldes det ofte, at de ikke er gode nok til dansk.

Og Gyda Heding tager munden for fuld, når hun siger, at Jobdansk bare består af lange virksomhedspraktikker. For ud af et forløb på tre til fire måneder, vil praktik typisk kun udgøre en måned.

Jeg overbevist om, at danskundervisning og hjælp til fx virksomhedspraktikker for gruppen af ressourcestærke udenlandske ledige i København kan være den dåseåbner, som kan lirke det danske arbejdsmarked op.