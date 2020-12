Ved helligtrekonger er julen slut

Af Erik Fisker

Helligtrekonger fejres den 6. januar for at markere fortællingen om, at tre vise mænd fra Østerland besøgte Jesus i Betlehem. Selvom nogle mener at julen varer til påske, er Helligtrekonger tegn på, at julen er forbi – 12 dage efter juleaften.

Ifølge legenden hed de hellige tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og kom fra hver sin verdensdel, og havde rige gaver med til Jesusbarnet, blandt andet guld, røgelse og myrra (tørret harpiks med aromatisk duft).

Fortællingen om de tre vise mænd har udgangspunkt i en beretning i Mattheus-evangeliet, men her er ikke anført, at der skulle være tale om de var vise, hellige eller tre eller konger – som så meget andet er dette kommet til senere.

Indtil 1770 var Helligtrekongersdag en helligdag i Danmark.