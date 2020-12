Guiden til din by er på vej

Hvad er der egentlig af muligheder og planer for vores ny? Lokaludvalget udgiver hvert år Bydelsguiden som fortæller om året der gik, giver tips og gode fortællinger fra området samt indsigt i hvad der særligt arbejdes med

Af Gitte Ganderup

Traditionen tro har lokaludvalget udgivet en bydelsguide til glæde og gavn for både nye tilflyttere og mangeårige beboere i 2700.

Indledningen starter formand for lokaludvalget Hans S. Christensen med at forklare om denne bydelsguides fokus i år er på de grønne områder, som omgiver hele Brønshøj, i konteksten af 2020s hovedhistorie om pandemien.

– Vi er i hvert tilfælde blevet mere opmærksom på naturen, og hvor meget det betyder at kunne færdes i det fri. Vi er heldige, at vi her i Brønshøj-Husum bor i en grøn bydel. Vi har brugt vores parker, naturområder, legepladser, torve, haver og villaveje mere end sædvanligt. Det har inspireret os til i denne bydelsguide ar sætte fokus på nogle af allerde skønne, rekreative steder, som findes i vor bydel, skriver formanden.

Plads til kultur

Men det er ikke kun grønne rekreative aktiviteter, som guiden har fokus på, selvom der både er fine fortællinger om vores parker, livet og udviklingen i mosen og fæstningskanalen samt muligheden for gadehaver på Frederikssundsvej.

Kulturen får også plads med historien om Brønshøj Sommer Jazz som i flere omgange måtte lægge planerne om, efterhånden som udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne ændrede sig.

Festivalarrangør Mai Seidelin regner med at der bliver jazzfestival i Brønshøj igen i 2021. Visionen for festivallen er, at den skal sprede sig mere ud i bydelen.

– Vi vil meget gerne udvikle os, eksperimentere med genre og have koncerter i Husum og Tingbjerg. Vi opererer med fire værdier, diversitet, kvalitet, originalitet og formidling, og det vil ligge godt i tråd med værdierne. Hvis vi kan inddrager større områder, siger Mai Seidelin, der allerede har lagt sig fast på temaet for 2021.

– Vi kommer til at have fokus på kvindelige kunstnere. Det bliver ikke kun kvinder, der skal optræde, men der kommer flere af dem siger hun i bydelsguiden.

Også vandtårnet og Brønshøj Gamle Skole er blandt de projekter som der skal arbejdes med i 2021. Lokaludvalget drømmer om at Brønshøj Torv bliver brugt meget mere.

– Torvet bliver ikke brugt så meget i dag, men vi kunne tænker os, at det bliver et centrum for flere aktiviteter, og hvis vi samtidigt kan få skabt en arkitektonisk sammenhæng mellem have ved Rytterskolen, de gode udearealer ved skolen, Torvet og den gamle branddam, vil vi for alvor få åbnet for en ny oplevelse af omgivelserne og skabt steder, hvor folk kan være sammen, siger Kirsten Møller som er formand for kulturudvalget.

Hvem, hvad, hvor

Ud over de mange gode fortællinger er der også oplysning til borgere i bydelen som hvem der sidder i Lokaludvalget og hvad de hver især arbejder med, du kan møde sekretariatet og få at vide hvor du skal søge hjælp og svar på diverse opgaver.

Til sidst er et folde-ud kort med ruter rundt i bydelen hvor der for nogle år siden blev udviklet en app med byvandringer i bydelen.

Bydelsguiden husstandsomdeles til alle i området. Den kan som regel også findes på bibliotekerne og så kommer den online snarest på lokaludvalgets hjemmeside