Ghettolisten er opdateret

Arkivfoto af Tingbjerg

Der er ingen ændringer for Brønshøj-Husum-Tingbjerg på ghettolisten

Af Gitte Ganderup

Bolig- og Transportministeriet har pr. 1. december udarbejdet en ny liste over såkaldte ghettoer i Danmark. Der er ikke kommet nye områder på listen, og der er nu 15 områder på listen, herunder fortsat Tingbjerg/Utterslevhuse.

Antallet af boligområder på listen er siden sidste år næsten halveret fra 28 til nu at omfatte 15 boligområder. Dermed har 13 områder forladt listen. Boligområdet Gadelandet/Husumgård udgik af ghettolisten i 2019 på grund af stigende indkomstniveau.

Byggeri og salg

– Alle områder i København skal være gode at bo i og gode steder for børn at vokse op. Derfor er det rigtig godt, at antallet af boligområder på ghettolisten er halveret på bare ét år. Det viser, at Københavns udsatte områder er inde i en positiv udvikling, og at det rent faktisk kan lykkes at få en mere blandet beboersammensætning, siger Københavns overborgmester, Lars Weiss

Tingbjerg/Utterslevhuse er karakteriseret som en ”hård” ghetto og det betyder, andelen af almene familieboliger i områderne ikke må udgøre mere end højest 40 procent. I Tingbjerg skal det ske ved at bygge 1.500 nye private boliger, mens man i Mjølnerparken vil sælge et stort antal almene boliger til private.

Ved et såkaldt ghettoområde forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct. og hvor minimum to af følgende fire kriterier er opfyldt:

Lav tilknytning til arbejdsmarkedet

Højt kriminalitetsniveau

Lavt uddannelsesniveau

Lavt indkomstniveau