Fra i dag: 18.500 undervises hjemmefra

Foto: presse

Sendt hjem Fra onsdag 9. december og frem til juleferien hjemsendes alle skoleelever fra 5. klasse og opefter, og der overgås til fjernundervisning i Københavns Kommune og 37 andre kommuner. Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) bakker op om restriktionen, der skal bremse den stærkt stigende coronasmitte

Af Gitte Ganderup

København og 37 andre kommuner er ramt af en delvis nedlukning, der især trækker veksler på elever og ansatte i folkeskolen. Det er en svær situation, men der er ingen vej uden om, for smitten skal ned, siger Københavns børne- og ungdomsborgmester.

Fra onsdag 9. december og frem til juleferien hjemsendes alle skoleelever fra 5. klasse og opefter, og der overgås til fjernundervisning i Københavns Kommune og 37 andre kommuner.

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) bakker op om restriktionen, der skal bremse den stærkt stigende coronasmitte.

I Københavns Kommune medfører restriktionerne, at godt 18.500 elever skal undervises hjemmefra i de kommende uger. De enkelte skoler tilrettelægger fjernundervisningen, der typisk veksler mellem digitale klasseaktiviteter, individuelt skolearbejde og individuelle videomøder.

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger i en pressemeddelelse:

– Det er en stor opgave for ledere og medarbejdere at skulle omstille skolerne endnu en gang til fjernundervisning. Undervisning hjemme i stuen foran en skærm kan aldrig erstatte den fysiske tilstedeværelse i klassen, men skolerne kan heldigvis trække på de erfaringer med fjernundervisning, de fik under forårets nedlukning.

Desværre betyder hjemsendelsen af elever, at de må undvære den traditionelle julehygge med deres klasse.

– Efter et år i coronaens skygge havde eleverne i dén grad fortjent julehygge i klasserne og på skolen med pakkelege, juleknas og hvad der ellers hører sig til. Jeg forstår godt, hvis mange er skuffede og triste. Jeg ved, at man på skolerne planlægger digital hygge og virtuelle juleafslutninger i stedet, og jeg ved, at skolerne har et stort fokus på elevernes trivsel, siger borgmesteren.

Der vil i de kommende uger være særlig bevågenhed på sårbare elever. Ligesom i foråret er de undtaget fra hjemsendelse. Det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning samt elever med særlige behov for faglig eller social støtte.

Husk at få test

Københavns Kommune er sammen med Region Hovedstaden ved at åbne en række midlertidige teststeder, så alle 15-25-årige i regionen kan blive coronatestet inden jul.

Samtidig tager det sædvanlige testsystem med tidsbestilling på nettet også imod de unge, der via kampagner på SoMe, deres uddannelsessted og skoler og breve til forældre mv. vil blive opfordret til at lade sig teste.

Se listen over mobile teststeder som ikke kræevr tidsbestilling herunder. kilde: Region hovedstaden