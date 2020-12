Fornyelsen er godt i gang

Store Torv i Tingbjerg ligner ikke mere sig selv. Butiksarkaderne skal væk og det planlagte nybyggeri skal op

Af Erik Fisker

De store maskiner er rykket ind på Store Torv i Tingbjerg og arbejder nådesløst på nedrivningen af butiksarkaderne for at give mulighed for det planlagte nybyggeri, der er en del af den store fornyelse (og ændring) af hele Tingbjerg.

Først kom turen til Lille Torv, der nu hedder Bygården, med nedrivning og opførelse af private boliger samt moderne butikslokaler og et forsamlingshus til boligorganisationen SAB. Nu er turen så kommet til Store Torv, hvor der skal opføres ejendomme i 4 etager med blandt andet plejehjem, private boliger og 2.000 kvadratmeter til erhverv, herunder en COOP-butik, der skal være et bud på fremtidens lavpris-supermarked.

Byggestart i 2021

Plejehjemmet indrettes med 120 almene plejeboliger, opføres af SAB og skal drives af Københavns Kommune. Plejeboligerne får alle tilknyttet fælleskøkken, spisestue og opholdsstue, og der bliver let adgang til udearealer, der bliver en integreret del af bebyggelsen. Der vil også blive indrettet en åben stueetage for at inddrage lokalområdet.

Mens der planlagt at anvende 10.500 kvadratmeter til plejehjemmet, vil de private boliger fylde 16.000 kvadratmeter. Når boligerne bliver private, skyldes det blandt andet, at det er et politisk mål at nedbringe den procentvise andel af de almene boliger til 40 procent.

Efter planen vil byggeriet på Store Torv starte i begyndelsen af næste år, åbning af COOP-butikken i 2022 og beboerindflytning på plejehjemmet i foråret 2023.

Næste fase i fornyelsen af Tingbjerg er opførelsen af rækkehuse som prøveboliger – samt byggeri af op til 1.500 private boliger.