Find den bedste Nanotex skjorte til mænd [3 fordele]

SPONSORERET INDHOLD: Skal du finde en nanotex skjorte til mænd? Og vil du vide, hvad der gør en nanotex skjorte speciel? I denne korte artikel giver vi dig tre fordele ved at vælge en nanotex skjorte, som sikrer dig mod uventede problemer. Find ud af mere om dem herunder.

Undgå pletter og sved med nanotex skjorten

En nanotex skjorte er ny type af skjorte, som både er krølfri, har nanotex-beskyttelse mod pletter og er anti-bakterielt behandlet mod lugt og bakterier. Det vil sige, at du med denne skjorte undgår at kæmpe med strygejernet. Dertil kommer der en ekstra bonus, fordi du heller ikke behøver at bekymre dig om at spilde eller svede, mens du har skjorten på. Det er en stor fordel, som mange har hungret efter, og derfor er nanotex skjorten også en skarp teknologisk skjorte.

Skjorter i 100% bomuld – god at arbejde i

Der findes utroligt meget tøj af bomuld, noget er i bedre kvalitet end andet. Det kan have en stor indflydelse på, hvor lang tid det holder. Denne specielle tekniske nanotex skjorte er lavet af premium bomuld med fokus på lækker blødhed og åndbarhed, hvilket også gør den særlig modstandsdygtig overfor slid og brug. Den passer således perfekt til en arbejdssituation, hvor du skal præstere og samtidig gerne vil undgå at skifte dine skjorter ud. Herunder går vi i dybden med de tekniske fordele, som du især har brug for, hvis du arbejder i et hektisk arbejdsmiljø.

3 fordele ved en nanotex skjorte

● Pletafvisende

● Krølfri

● Antibakteriel

Nantotex er pletafvisende

Nanotex skjorter er pletafvisende. Det vil helt konkret sige, at du med en let aftørring kan fjerne de fleste overfladiske pletter, der skulle være på den. Det er genialt, hvis uheldet skulle være ude til den daglig frokost på kontoret, inden et vigtigt møde eller på den vigtige første date. Desuden er skjorten både åndbar og pletafvisende, hvilket er ret unikt.

Krølfri skjorte

Det behagelige bomuld har fået en fin overfladebehandling, som gør den svær at krølle for selv den ivrige og mest bevægelige type. Du kan således have en jakke eller habitjakke på, uden at der opstår krøller i skjorten. Det er et kendt fænomen for mange, der stryger deres skjorter, at de nemt bliver krøllet på bare få timer efter en køretur med sele på, hvilket kan virke frustrerende og nyttesløst.

Antibakteriel skjorte

Den tekniske skjorte med nanotex er også blevet beriget med ”intelligent freshness”, hvilket betyder at materialet neutraliserer uønskede dufte, som skulle opstå ved intens brug. Det kan især forekomme ved den daglige cykeltur på arbejde eller ved den særligt hektiske arbejdsdag med mange møder. Skjortens antibakterielle teknologi formår at udskille disse uønskede dufte og holde dig lugtfri.

