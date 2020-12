En bydel spiste sammen

Mad til alle i Tingbjerg Kirke. Foto: Tingbjerg Kirke

Et væld af spisearrangementer i en ellers meget trist coronaramt tid, skabte igen i år traditionen ’Tingbjerg Spiser Sammen’

Af Erik Fisker

Igen i år bakkede Tingbjergs Boligsociale Helhedsplan, Kirken, Pensionistcenteret og Bibliotek/Kulturhus op om madugen, der har til formål at komme ensomhed til livs ved at give beboere mulighed for at mødes i fællesskab over en god portion mad.

Coronavenlig version

Coronasikkerheden var i top, når beboerne fra Tingbjerg og Utterslev gæstede de mange spisearrangementer i deres bydel. Med begrænsede antal pladser til hvert arrangement krævede det i år tilmelding for at deltage. Annie Petersen fra pensionistcenteret var dog rigtig glad for, at arrangementet kunne afholdes igen i år:

– Trods mange restriktioner med et forsamlingsloft, brug af mundbind og afspritning af hænder med mere, lykkedes det at afvikle Tingbjerg Spiser Sammen. Formålet er at nedbringe isolation og ensomhed og ikke mindst invitere ind i mindre fællesskaber. Det har kun kunnet lade sig gøre, når vi har kunnet arbejde på tværs af aktørerne i området, siger Annie Petersen.

Pensionistcenteret afholdt bl.a. søndagsbanko med smørrebrød og kage og sammen med Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus blev der inviteret ind til siddende retrobal med Gasbox, der spillede ørehængende Gasolinsange.

Foreningerne i fokus

Den boligsociale helhedsplan diskede også op med spisearrangementer og støttede også flere foreningers arrangementer. Under åben himmel kunne beboerne mødes om varm indisk suppe i telte langs Ruten serveret af foreningen Baba- fordi far er vigtig, i Beboercaféen stod den på iransk mad og en flot kage og den kreative forening Igne:Oya inviterede til suppe og strik, med fokus på kunsthåndværk fra flere dele af verden. Sidst men ikke mindst var Restaurant Virketrang i Fælleshaven klar med en 4-retters menu på bordet til deres gæster.

Koncert, film og mad til alle

Tingbjerg Kirke inviterede inden for til Onsdagskoncert med Michala Petri, hvilket var en stor succes. Alle billetter blev revet væk og aftenen bød på sandwich fra kulturhusets ”Café Mors Varme Hænder” efterfulgt af skøn musik i verdensklasse. Der blev hygget, spist og sunget bydelens ”Tingbjerg Spiser Sammen”-sang i højt humør. Dagen efter fik lækker mad følgeskab af filmen ’Rocketman’, med tilhørende sodavand og popcorn. Fødevarebanken stod for at levere en stor del af varerne til kirkens arrangementer.

Der har skullet tænkes kreativt for at kunne afholde Tingbjerg Spiser Sammen i år, og trods bespænd endte det igen, som en succes. – Det kunne lade sig gøre ved at Babas suppekøkken blev afholdt ude i det fri, med fire suppestationer langs Ruten med hver 10 personer. Til pensionistcenterets Retrobal kunne maden gennemføres med spisning af 40 personer i 10-mands-grupper i hvert sit lokale, fortæller Annie Petersen.

Line Falk Tranberg/ef