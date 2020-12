Dykkerure er perfekte til fridykkeren – se deres fordele her

SPONSORERET INDHOLD: Skaf et dykkerur, hvis du ønsker det perfekte redskab til at dyrke fridykning. Urene besidder nemlig en lang række egenskaber, der både beskytter dig under vandet og giver vigtige data om, hvordan dit dyk går.

Dykkerure er naturligt nok både mere vandtætte og robuste end almindelige armbåndsure, hvor de effektive skruekroner bl.a. bidrager til at holde vandet ude.

Et dykkerur har som regel kraftigt glas, enten safirglas eller mineralglas, hvor navnet for typen af glas over urskiven kan variere fra mærke til mærke. Remmen vil så godt som aldrig bestå af læder, så du vil i stedet oftest have valget mellem gummiremme og så kæder i rustfrit stål.

Dykkerure med forskellige batteriløsninger

Mange af mærkerne, der laver dykkerure, laver også almindelige armbåndsure. Fx er japanske Citizen en velkendt producent af typiske armbåndsure og avancerede dykkerure. Ved Citizen dykkerure kan du få en føling for, hvad et ur til dykning har at byde på. Deres ure kan findes med Eco-Drive teknologi eller quartz-batteri, hvor førstnævnte teknologi gør uret i stand til at skabe sin egen strøm, mens sidstnævnte giver et mere præcist ur end mange mekaniske.

Dykkerure fra Citizen kan desuden findes med lysende visere på analoge urskiver, så du nemt kan se tiden under vandet. Og de findes med dybdesensorer og tilknyttede dybdealarmer, du kan sætte til at oplyse dig om, hvornår du er nået en bestemt dybde. Desuden har deres ure af og til dekompressionsalarmer, så du ved, hvornår du stiger for hurtigt op fra havbunden af.

Sammenlign dykkerure fra samme mærke

Med mange modeller inden for dykkerure på markedet kan det være svært at lægge dig fast på, hvilket dykkerur du ender med at vælge. Prøv evt. at sammenligne ure fra samme producent – så får du føling for, hvor stort et udslag i pris, som de enkelte funktioner kan gøre.