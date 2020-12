Det klikkede I på

Tilbageblik op mod årsskiftet er en naturlig rytme for de fleste. De største historier, når vi tæller hvad I klikkede på, er disse

Af Gitte Ganderup

Årsskiftet er på vej og det er for mange tid til reflektion. På Brønshøj-Husum Avis har vi også være en tur i det digitale arkiv for at se hvilke historier, som I klikkede mest på.

For godt nok har året mest handlet om corona og det har også fyldt din lokalavis, men heldigvis har der været andet at læse om.

Liva

Årets absolutte højdespringer en pige som bor i Brønshøj, men som lørdag den 29. februar tog hele landet med storm. Eller i hvert fald alle de familier, hvor der bor mindre børn. MGP havde også i år et stærkt felt og finalen var tæt, men til sidst stod det klart , at det var Liva fra Brønshøj som løb med sejren med hendes sang Ingen plan B.

En sang som hun håbede ville inspirere en masse børn til at tage hånd om klimaet på den måde som de bedst selv hver i sær kan.

– Men min sang handler om alle de ting som man godt selv kan gøre. Jeg håber der er masser af børn, som lærer at synge den og så lytter til hvad sangen fortæller, siger hun og viser den halskæde frem som hun har lavet til bassisten i bandet.

Brød og kager

Er der noget som kan få blodet i kog hos nogle i Brønshøj og Husum, så er der bagerier. Kirstens Konditori vandt prisen som Københavns bedste bageri og det kunne bagermesteren mærke.

Interessen for det mangeårige bageri blev ikke mindre, da det samtidigt rygtes at Lagkagehuset var på vej til bydelen. Bagermesteren var ikke synderligt bekymret:

– Det giver en tro på at det nok skal gå selvom de kommer. Folk siger til os at vi er en ægte lokal håndværksbager. Vi har altid støttet lokalt både sportsklubber og indsamlinger. Det er det som gør en ægte lokal butik, siger bageren som ved fra kolleger rundt om i landet, at selvom en kæde som Lagkagehuset flytter tæt på behøver det ikke at betyde et tab.

Nye bygninger

Den tredje tophistorie på bha.dk handler om byudvikling. Der foregår en hel del rundt omkring og særligt i Tingbjerg er der store planer. Den historie som I klikkede mest på, var den om en ejendom som skal ligge på Frederiksundsvej og som i skrivende stund er på vej op. I følge planerne skal der være butikslokaler i bunden af ejendommen og det vides ikke endnu hvilke der skal flytte ind der. Men det er nok det spørgsmål som har optaget så mange af jer.

Den nye bygning, der er på vej, bliver på 4 etager med 15 lejligheder fordelt på 1.-3. sal samt lokaler til erhverv i stueetagen. Bygningen får en højde på 13 meter, dog bliver et elevatortårn 17 meter højt. Ejendommens samlede etageareal bliver 2.126 kvadratmeter samt en tagterrasse på 466 kvadratmeter. Det samlede boligareal bliver på 1.609 kvadratmeter.

Går det efter planen, starter udlejningen allerede i juni 2021.

