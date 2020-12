De fem fyrværkeriråd

Husk fyrværkerirådene og husk at vise dem til de unge, som ikke har læst dem lige så ofte som dig

Af Erik Fisker

Brug altid beskyttelsesbriller

Lige meget om man selv fyrer af eller bare er tilskuer, er det vigtigt at bære beskyttelsesbriller. Hvert år rammes mellem 200 og 300 personer af skader fra fyrværkeri eller dele af fyrværkeri. Hver fjerde får øjenskader, og en del af skaderne rammer tilskuere til fyrværkeriet.

Brug kun lovligt og aldrig hjemmelavet fyrværkeri

Ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri kan eksplodere op i hovedet på dig. Derfor skal man kun anvende lovligt fyrværkeri. Lovligt fyrværkeri har et CE-mærke. Hvis ikke det har et CE-mærke, er fyrværkeriet ulovligt, og man må ikke anvende det. Derudover skal der medfølge en brugsvejledning på dansk, som angiver sikkerhedsafstanden til fyrværkeriet. Man må ikke tage fyrværkeri, der er købt i udlandet, med hjem til Danmark.

Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

1 ud af 4 fyrværkeriskader er håndskader. Fingre eller hele hånden kan blive sprængt sammen med skytset. Man skal behandle fyrværkeriet som brugsanvisningen anbefaler – sætte raketten i en holder, sørge for at batteriet står godt fast og lad solene ligge, mens man tænder. Hvis man holder tændt fyrværkeri i hånden, kan det nemt blive det sidste, man bruger den til.

Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

Det er også vigtigt, at man ikke læner dig ind over fyrværkeriet, når det tændes. Sørg for at have en tændpind, der ikke går ud, når det blæser og hold sikkerhedsafstanden, når fyrværkeriet er antændt. På alt godkendt fyrværkeri kan man læse, hvilken sikkerhedsafstand man skal holde til fyrværkeriet.

Gå aldrig tilbage til en fuser

Man kan ikke stole på en fuser – hverken i politik eller når det drejer sig om fyrværkeri. Det er én gang bevist, at der er noget galt, og så skal man være på vagt. Den kan gå af, når man mindst venter det. Lad den ligge i første omgang. Senere skal man sørge for, at den bliver fjernet, så der ikke er en anden, der kommer til skade.

Man må kun fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri.

Man kan købe fyrværkeri i butikkerne fra 15. december til 31. december.

228 blev behandlet med fyrværkeriskader på sygehusene sidste nytår. Drenge og mænd tegnede sig for otte ud af ti skader. To tredjedele af de tilskadekomne var under 25 år gamle.