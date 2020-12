Coronasmitten er eksploderet – alle skal tage ansvar

Foto: Presse fra kk.dk

Bekymret borgmester Udviklingen i antal smittetilfælde i København er gået amok den seneste uge, og inden for murene på kommunens plejehjem er smitten nu også på niveau med forårets. Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling sender derfor en kraftig opfordring til alle om at tage ansvar og lytte til myndighedernes anbefalinger

Af Gitte Ganderup

På under en uge er antallet af nye smittede på et døgn mere end fordoblet. Det viser tal fra Københavns Kommunes daglige overvågning af smitteudviklingen fra dag til dag. Smittespredningen er dermed gået fra at stige et lille nøk hver dag til at tage højere og højere spring – og udviklingen ligger nu på en eksponentielt stigende kurve.

– Det er det her scenarie, vi skulle undgå. Lige nu udvikler smitten sig ud af kontrol, og det på trods af, at vi allerede gør rigtig meget for at bremse og forebygge. Det er derfor helt afgørende, at alle gør sig ekstra umage nu med at leve op til de retningslinjer, der bl.a. betyder, at vi skal se hinanden meget mindre, og at vi skal holde os hjemme, hvis vi ikke er på toppen,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) ovenpå dagens nye smittetal i en pressemeddelelse.

På landsplan slog smittetallet i torsdag endnu engang rekord, da over 3.100 danskere var blev testet positiv i løbet af det seneste døgn.

I København er udviklingen mindst lige så dramatisk, og helt nye tal for kommunen viser i dag, at 767 københavnere har fået positivt testsvar det seneste døgn.

Til sammenligning lå det tilsvarende tal i lørdags, dvs. for under en uge siden, på 373. Incidensen for Københavns Kommune (tallet der viser, hvor mange ud af 100.000 borgere, der er testet positiv inden for de seneste 7 dage) stiger ligeledes dag for dag, og den blev i går opgjort til 588, hvilket også var et stort spring fra 527 dagen forinden.

Brug for større testkapacitet

Selvom det allervigtigste ifølge sundhedsborgmesteren er borgernes opbakning og efterlevelse af retningslinjerne, så er der også andre steder, der skal strammes op.

– Vi har i lang tid kunnet se, at smitten særligt spredte sig blandt de unge, og alle unge er derfor blevet opfordret til at lade sig teste. Mange har heldigvis lyttet, men det betyder desværre, at kapaciteten i testcentrene ikke helt kan følge med. Jeg håber derfor, at man hurtigst muligt vil finde løsninger på det problem og gøre det muligt at teste langt flere langt hurtigere, som regeringen også adresserede i går, fortæller Sisse Marie Welling.

Fra Københavns Kommunes side har man de seneste måneder haft mange initiativer, der har skullet være med til at begrænse smitten. Massive kampagner til de unge på gadeplan og sociale medier, forebyggende tiltag i boligområder, i etniske miljøer, på ungdomsuddannelser og kollegier samt breve fra borgmestrene til både unge, forældre og uddannelsesinstitutioner.

Frygter større udbrud på plejehjem

De mange tiltag har været med til at sætte prop i lokale udbrud, men desværre ikke kunnet bremse den generelle udvikling. Borgmesteren understreger derfor også, at kommunen slet ikke er færdig med at afprøve nye metoder til at vende udviklingen.

– Vi sidder med snuden begravet i de her tal hver eneste dag. Og derfor leder vi selvfølgelig også hele tiden efter nye redskaber, vi kan tage i brug for at få bugt med smittestigningen. Jeg frygter, at vi ligesom i foråret vil komme til at se større smitteudbrud på plejehjem, som kommer ud af kontrol, og som vil koste mange menneskeliv. Og at hospitalskapaciteten bliver alt for presset. Det skal vi for alt i verden undgå, siger hun.

I Københavns Kommune var der i foråret udbredt smitte på en række af kommunens plejehjem, og i alt er 49 københavnske borgere på plejehjem eller i hjemmeplejen ifølge kommunens egne opgørelser døde med corona siden epidemiens start.

Stigning i befolkning skal stoppes

Tallene viser også, at der pr. 10. december er 35 beboere fordelt på 9 af kommunens plejehjem, der er testet positiv for corona. Dertil kommer 13 corona-smittede borgere i hjemmeplejen.

– Når smitten er så udbredt i samfundet som nu, så er det uundgåeligt, at den kan komme ind på plejehjem også. Lige nu har vi smitte på 9 ud af vores godt 40 plejehjem, og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at inddæmme og opspore, så virus ikke får fat på hele afdelinger eller plejehjem. Her er den altafgørende forudsætning, at smitten i den generelle befolkning ikke bliver ved med at stige, siger Sisse Marie Welling.