Brændeovne i Brøndhøj skaber utryghed

• Og et gratis tilbud til landets politikere, hvordan man laver ”billig” miljøforbedring. Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Miljøstyrelsen har vi i Danmark omkring 700.000 brændeovne og pejseindsatser. Partikeludledningen fra brændeovne vurderes at være skyld i 550 for tidlige dødsfald pr. år. Derudover er brændeovne i Danmark og især i hovedstadsområdet […]

Af læge Christina Dyhr, Brønshøj, adr. er redaktionen bekendt